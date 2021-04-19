網上落單外賣自取　八月花及八月居全單75折

美心中菜推出「全新自取落單平台」，食客在網上平台下單並到全綫八月花及八月居外賣自取食品，即可享有全單75折優惠，優惠適用於外賣自取套餐及正價食品。推廣期有限，有興趣就要把握機會啦！

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分店一覽：

八月花

銅鑼灣告士打道311號皇室堡8樓

九龍旺角朗豪坊3樓35號

新界屯門屯門鄉事會路83號 V city MTR層M-50號舖

八月居

尖沙咀海港城海洋中心4樓401號

撰文：hket小編

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