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網上落單外賣自取　八月花及八月居全單75折

精明消費 10:30 2021/04/19

分享：

美心中菜推出「全新自取落單平台」，食客在網上平台下單並到全綫八月花及八月居外賣自取食品，即可享有全單75折優惠，優惠適用於外賣自取套餐及正價食品。推廣期有限，有興趣就要把握機會啦！

訂購網站

分店一覽：

八月花

  • 銅鑼灣告士打道311號皇室堡8樓
  • 九龍旺角朗豪坊3樓35號
  • 新界屯門屯門鄉事會路83號 V city MTR層M-50號舖

八月居

  • 尖沙咀海港城海洋中心4樓401號

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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