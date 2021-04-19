網上落單外賣自取 八月花及八月居全單75折 精明消費 10:30 2021/04/19 分享： 美心中菜推出「全新自取落單平台」，食客在網上平台下單並到全綫八月花及八月居外賣自取食品，即可享有全單75折優惠，優惠適用於外賣自取套餐及正價食品。推廣期有限，有興趣就要把握機會啦！ 訂購網站 分店一覽： 八月花 銅鑼灣告士打道311號皇室堡8樓 九龍旺角朗豪坊3樓35號 新界屯門屯門鄉事會路83號 V city MTR層M-50號舖 八月居 尖沙咀海港城海洋中心4樓401號 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 城景國際樂雅軒 預訂龍蝦花膠海皇宴享9折 今日 城景國際樂雅軒 預訂龍蝦花膠海皇宴享9折 【好去處】南區一日遊！坐舢舨遊避風塘兼嘆南歐美食 2021/04/18 【好去處】南區一日遊！坐舢舨遊避風塘兼嘆南歐美食 北角皇都戲院辦活化展覽 先登記會員有機會入場 2021/04/17 北角皇都戲院辦活化展覽 先登記會員有機會入場 AEON卡OK便利店單一簽帳滿$20即減$5 2021/04/16 AEON卡OK便利店單一簽帳滿$20即減$5 東海堂任選4件或以上甜品85折 2021/04/16 東海堂任選4件或以上甜品85折 著數優惠 外賣 中菜 美心