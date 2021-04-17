北角皇都戲院辦活化展覽　先登記會員有機會入場

佇立北角近70年的皇都戲院（前稱璇宮戲院），自去年新世界（00017）以47.76億元投得其大廈業權後，矢志作文物保育及活化項目。在復修工程動工前，今起至本月30日在皇都商場舉辦《尋找你我他的皇都》活動，展出多項皇都及北角區發展的文物。

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展覽廳各有乾坤，未入皇都正題，在「小上海廳」先解構北角在20年代的歷史背景。這區是油庫、發電廠、倉庫的集中地，1940年代大批較富有的上海商家、文人雅士均喜聚居於北角，他們講究生活品味，陸續開設上海餐館、裁縫舖等，最著名的自是在英皇道的月園遊樂場及麗池舞廳，北角這「小上海」並無虛譽。

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另一展覽廳，則是璇宮戲院與娛樂界巨子歐德禮（Harry Oscar Odell）的傳奇故事。這位生於埃及的商人，於1952年斥資250萬港元成立璇宮戲院，因他交遊廣闊，邀得不少國際歌星如Benny Goodman、Peter Pears and Benjamin Britten等演出。在這模擬歐德禮的辦公桌上，有璇宮戲院的舊文件，同時播他的兒媳Molly Odell訪問，講述他的生平，這裏有演員扮演，入戲十足。



另外，在商場舊舖的牆身，都展出不同電影的戲橋，90後也許不知這些如電影場刊的紙本，裏面有電影簡介和演員訪問，今天看來都恍如隔世。皇都於1971年加入嘉禾院綫，此後以播放港產片為主，包括膾炙人口的《半斤八両》、李小龍的名作、周潤發的《英雄本色》等。

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在另一玻璃房內，還有李小龍遺作《死亡遊戲》的海報及節錄。旁邊電影院座位及帶位員制服，依照當年1比1仿製。展出的還有皇都戲院70年代票房紀錄、租約、甚至員工例假單等，儼如重溫當年港產片風光的日子。



主辦單位指限聚令下每小時入場人數30人，無法開放予公眾參加。市民欲參與《尋找你我他的皇都》體驗活動，要登記成旗下Culture for tomorrow會員，經揀選才可獲邀免費入場；本月中亦有網上免費虛擬導賞。

作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：北角皇都戲院活化展覽 重現光影花樣年華】

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