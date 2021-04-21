好嘢唔怕舊！　重溫股神巴菲特10句投資名言

股神巴菲特的投資成績大家都有目共睹，現年91年歲的他是美國投資家、企業家、慈善家，也是世界上最成功的投資者之一。投資生涯中當然累積不少理財及投資智慧，世界各地投資者對傳奇的股神巴菲特都非常敬重，更有不少人願意花費數百萬美元，希望可以與他共進午餐，從他的話語中學習到投資的秘訣。雖然大家未必有那麼多錢可以買到同股神食一餐，不過仍然可以通過閱讀他的名言去學習，今次我們透過他的名言，並從中道出個人對名言的體會，不知你的體會又如何。

■巴菲特名言■

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「做優秀的投資者並不需要高智商」，只須擁有「不輕易從眾的能力」

當我們以為優秀的投資人有過人的智商時，股神告訴大家，優秀的投資者有的是獨立思考，所以才有不輕易從眾的能力，能夠不被市場及大眾影響，是投資成功的重要因素。當人人都話要買入某股票時，你又有沒有做足功課，讓自己不致失去理智？

未來永遠充滿不確定性

正正因為未來是充滿不確定性，所以長期價值投資才有意義，巴菲特於1979年時，於美國商業雜誌《福布斯》中表示：「不確定性是長期價值投資者的朋友。」很多時候，我們會擔心不確定性，然而若非短炒的心態，不確定性不是一個影響投資的決定因素。

當別人恐懼時貪婪，當別人貪婪時恐懼

這句話相信不少人都聽過，他於2008年向《紐約時報》表示，如果某件事看起來好得令人難以置信，便需要抱持懷疑態度。因為太好的時候，很多人都會貪婪，這時候巴菲特認為，一個有智慧的投資者需要恐懼，相反亦然。

一個人最好的資產就是他或她自己

在2013年，巴菲特接受《Georgia Tech alumni》雜誌訪問，提及最好的投資就是投資自己。投資在自己身上，讓自己成為可以控制的資產，未來的路會走得更舒服，因為只有投資在自己身上，才能有保證的回報，這就是為甚麼讀書進修也被定義為投資。

不能承受股價下跌50%的人就不應該炒股

當眼見股份股價下跌5%，其實可能很多散戶投資者已經很恐慌，更遑論跌50%。相反，成功的投資者股價下跌50%時，他們會趁低位再買入，因為對於該股他們是長綫持有，而且懂得策略配置。

價格下跌是增持的好機會

人的心理就是很難理解的，明明減價時大家會買更多貨品，但股票價格下跌，很多人都會怯起來，不知道明天會不會再向下跌，因而不敢買。在2009年致股東的信中，巴菲特表示：「無論是襪子還是股票，他都喜歡在減價時買優質的商品。」即表示自己只會在股票價格下跌時才買入，而不是在高位入貨。

盡可能抓住機會

散戶很多時候會心大心細，但在機會來到的時候又擔心，以為明天可能會找到更好的，總是錯過了今天吸引的東西。巴菲特在2009年哥倫比亞大學的演講中提到：「不要錯過今天覺得吸引的東西，別以為明天會找到更好的機會。」

風險來自於你不知道自己在做甚麼

當你沒有認清自己在做甚麼的時候，其實才是最危險的事，投資股票亦一樣，當你不知道自己的買賣策略時，你便跌入一個風險很高的局面，你好運的時候，可能風險是可以承受的，但市場總是殘酷的，無知或會帶來不可承受的風險。

當潮退時，我們才知道誰在裸泳

在2003年2月時，巴菲特在致股東的信中表示：當潮退時，我們才知道誰在裸泳。在股市暢旺時，很多人都得意忘形，人人都以為自己是「股神」。大牛市時，總有人每天在不同的渠道上展現個人投資成績，不過熊市到來的時候，就人人都「潛水」了，這正正道出這句名言的精髓。

今天他可以坐在陰涼處，因為很久以前他種了一棵樹

看見別人擁有多項資產時，總是羨慕不已，但卻沒有想到別人可能是一早已為個人的人生路作好準備，正如別人可以坐在陰涼處，只因他早早已種了一棵樹，以往的辛勤才可在現時享受成果。

責任編輯︰陳玉蓮

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