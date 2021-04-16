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想學白手起家富豪咁成功？　先要確立創業七件事！

個人增值 17:07 2021/04/16

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胡潤研究院日前公布《2021胡潤全球白手起家U40富豪榜》，列出全球40歲或以下白手起家、資產達10億美元的企業家，Facebook行政總裁朱克伯格蟬聯第一，緊隨其後的是抖音張一鳴、快手科技的宿華。首十名白手起家的富豪都是靠把握科技的浪潮，在當初靠創業出闖出一片天。

常言道「工字不出頭」，著名的財務教育書籍《富爸爸‧窮爸爸》都有提及過「富人不為錢工作，而是錢為他們工作」的概念，其中一種方法就是創業，透過建立一個有系統的業務模式賺取收入，雖然前期需要投入成本，但成功的話，最終所能賺取的錢會比「逗份糧」高。如果想創業，到底要如何着手呢？

Neil Patel是一名英國企業家，同時是多間初創公司的聯合創始人，包括網站分析平台Crazy Egg、市場推廣分析平台kissmetrics及市場推廣公司NP digital，他在網上分享經驗，撰文講述7個開始創立公司的步驟：

【大灣區發展日趨成熟　4招助港青跨境創業：按此

1. 制定業務計劃

有想法當然是好事，但更重要的是有完整的商業計劃，有商業計劃才能說服投資者人並獲得貸款、資金以發展業務。而商業計劃主要是描述公司未來發展，概述一下你想做甚麼，以及打算如何實行，通常會計劃首3年至5年的業務策略。業務計劃是創業的第一步，以幫助你逐步完成計劃。

2. 獲得適當的資金

有了計劃之後，將需要足夠的資金來起步，而各項業務所需要的啟動成本都會有所不同，須依據情況決定。上一段提及過要制定業務計劃，而在業務計劃之中都要包括一個財務計劃，當中列出資產負債表、銷售預測、損益表、現金流量表等資料，來研究及預測現實營運的財務狀況，創業者可根據這些財務報表來決定需要籌集多少資金。

除了依靠個人的儲蓄外，創業者還可以向銀行借貸或尋找投資者，例如朋友、家人、天使投資者及風險資本家等。另外，香港政府亦有提供多種資助計劃，包括創新及科技基金、創意智優計劃、專利申請資助計劃及青年發展基金等，有興趣的話可以自行到政府網頁瀏覽。

【創業想順利　要識幫公司改個好名？：按此

3. 尋找合適的人為你工作

另外，還需要處理為公司名稱註冊、申請專利等工作，除非你是法律、財務及會計專家，否則宜向律師、會計及財務策劃師等專業人士尋求諮詢。從長遠來看，這些專業人士能幫你的業務節省一些開支，因為他們可以就業務結構來向你解釋法規要求及繳稅義務。

之後創業者就可以尋找一些員工及經理來幫助自己營運公司，至於需要多少人則取決於業務的規模，而絕大多數的初創公司都是以小型團隊開始。

4. 尋找地方及創建網站

人手問題解決之後，就可以找地方營運你的生意，包括租或買入一個實體的店面及創建一個網頁。不要等到公司正式開業的一天才將網站開通，推廣業務的工作永遠都不會太早，可以的話能開始接受預訂及預約，需要確保所創建的網站是安全及流暢。在網站開通後，亦可以利用社交媒體平台例如facebook、Instagram等，以接觸正在使用這些平台的潛在客戶。

5. 成為市場推廣專家

若你本身不懂市場推廣的話，創立業務後就必須要學懂。就算有世界上最好的產品及服務，若沒有人知道的話，你的公司都不會取得成功。創業者應了解如何使用數碼推廣技術，例如內容推廣、會員推廣、電子郵件推廣、搜尋引擎優化（SEO）、社交媒體推廣（SMM）、搜尋引擎推廣（SEM）及每次點擊付費廣告（PPC）等。

6. 建立客戶群

在完成以上各點之後，理論上已能按部就班地建立客戶群。然而，雖然客戶來到你的店舖或網站購物，但要取得成功是要讓你的客戶回頭再購買你的產品或服務，要怎樣才能令客人回頭呢？關鍵是客戶服務。而事實上，在現有客戶上賺到的錢，絕對會比新客戶多，這是由於我們可以向現有客戶「追加推銷」，因此建立及維護客戶基礎對初創公司來說十分重要。

7. 為任何可能發生的事做準備

創立一間初創公司並不容易，過程中必定會面對困難，因此需要先設想一些在過程中遇到的障礙，並就此做好準備。這樣當問題來到時都不會太灰心。

 

責任編輯：鄭樂怡

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