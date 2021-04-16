【新冠疫苗】10款免費疫苗副作用保障比較　部分保障期截至6月底

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新冠肺炎病毒疫情大流行超過一年，環球經大受影響，不少國家或地區政府都希望憑藉疫苗，令經濟活動回復正常。本港亦開始為市民接種科興或復必泰新冠疫苗接種。然而，疫苗副作用亦引起大眾關注。
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截至3月26日，AIA友邦、AXA安盛、Bupa保柏、FT Life富通、FWD富衛、Manulife宏利、Prudential英國保誠、Well Link Life立橋人壽、ZA眾安及Zurich蘇黎世推出免費新冠疫苗副作用保險，為受保人提供免費保障。10Life今天就跟讀者看看它們的異同及注意事項。
■比較市面上10款免費冠疫苗副作用保險■
保障內容
顧名思義，上述保險針對因接種疫苗而引發的副作用，一般都保障接種後14天内所引起的副作用，而蘇黎世的保障時期更涵蓋至接種疫苗後30日內。
除立橋人壽外，其他保險公司皆提供住院現金保障，蘇黎世提供一筆過8,000元的賠償，按日賠償額以富衛及英國保誠最高（每日1,000元），而賠償日數上限則以保柏最長（達45天）。如受保人需要留醫深切治療部，富通賠償每天1,200元，上限14天。
身故保障方面，除保柏外，以上保險皆提供身故恩恤金，金額由10萬至30萬元不等，只要受保人於接種疫苗後指定天數因副作用身故，保險公司便會賠償。
此外，友邦、富通、富衛及宏利提供因接種疫苗的不良反應而諮詢門診的保障，賠償額由300元至500元不等，而受保人需於門診諮詢後14日內住院才可索償。另外，英國保誠及眾安則分別向確診新冠肺炎者的受保人賠償1萬元及2萬元。
綜觀保障條，大部分計劃主要根據世衛所指的「不良反應」來定義（見下表）。然而，投保人要留意，上述所保障的事項僅涵蓋因接種疫苗所引致的住院及身故。一般而言，在申請理賠時，保單持有人需提供診斷證明書，證明不良反應因疫苗所引致。不過如果注射人士本身有已存在疾病，究竟「不良反應」是由已存在疾病還是接種疫苗所致？又可能會有爭議。
|世界衛生組織就接種疫苗後的不良反應的定義
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申請資格
申請資格方面，安盛、英國保誠、立橋人壽及眾安均開放予公眾登記，而其他保險公司則僅給予合資格客戶。然而，有一點值得注意，就是受保年齡上限，舉例，安盛的申請人年齡上限為65歲，不過有些產品的條款未有提及年齡上限，可能要向保險公司查詢。
保障有效期
安盛和蘇黎世由登記成功起計算為期1年；友邦及富通截至本年年底；部分則截至本年6月30日或9月30日。
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受保障疫苗
友邦、安盛、富通、富衛及宏利的定義較廣闊，涵蓋由美國食品藥物管理局或港澳衛生部門批准的疫苗。事實上，友邦及富通的計劃更涵蓋乙型肝炎疫苗和季節性流感疫苗等。另一方面，英國保誠、眾安與蘇黎世僅限於香港政府認可的新冠肺炎疫苗。
從精算的角度來說，由於目前關於疫苗副作用資料仍然太少，精算師難於計算接種疫苗的風險。再者，疫苗預料在短時間內大規模接種，保險公司可能面對風險集中的問題，令賠償金額超出預算。雖然新冠疫苗副作用保險的賠償有限，但反正是免費，消費者若打算接種，登記亦無妨，當然亦要給予個人資料。不過談到風險，就應向醫生尋求意見，衡量自己是否適合接種疫苗。
以上資訊由10Life提供，更新至 2021年3月29日，僅供參考，並非銷售建議。
【文章來源：10Life；原題：【新冠肺炎】免費新冠疫苗副作用保險大比拼（2021年3月更新版），已獲授權轉載。】
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撰文 : 10life
欄名 : 保險解碼