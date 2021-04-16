【新冠疫苗】10款免費疫苗副作用保障比較　部分保障期截至6月底

新冠肺炎病毒疫情大流行超過一年，環球經大受影響，不少國家或地區政府都希望憑藉疫苗，令經濟活動回復正常。本港亦開始為市民接種科興或復必泰新冠疫苗接種。然而，疫苗副作用亦引起大眾關注。

【接種新冠疫苗後出現副作用 傳統醫療保險有無得賠？：按此】

截至3月26日，AIA友邦、AXA安盛、Bupa保柏、FT Life富通、FWD富衛、Manulife宏利、Prudential英國保誠、Well Link Life立橋人壽、ZA眾安及Zurich蘇黎世推出免費新冠疫苗副作用保險，為受保人提供免費保障。10Life今天就跟讀者看看它們的異同及注意事項。

■比較市面上10款免費冠疫苗副作用保險■

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保障內容

顧名思義，上述保險針對因接種疫苗而引發的副作用，一般都保障接種後14天内所引起的副作用，而蘇黎世的保障時期更涵蓋至接種疫苗後30日內。

除立橋人壽外，其他保險公司皆提供住院現金保障，蘇黎世提供一筆過8,000元的賠償，按日賠償額以富衛及英國保誠最高（每日1,000元），而賠償日數上限則以保柏最長（達45天）。如受保人需要留醫深切治療部，富通賠償每天1,200元，上限14天。

身故保障方面，除保柏外，以上保險皆提供身故恩恤金，金額由10萬至30萬元不等，只要受保人於接種疫苗後指定天數因副作用身故，保險公司便會賠償。

此外，友邦、富通、富衛及宏利提供因接種疫苗的不良反應而諮詢門診的保障，賠償額由300元至500元不等，而受保人需於門診諮詢後14日內住院才可索償。另外，英國保誠及眾安則分別向確診新冠肺炎者的受保人賠償1萬元及2萬元。

綜觀保障條，大部分計劃主要根據世衛所指的「不良反應」來定義（見下表）。然而，投保人要留意，上述所保障的事項僅涵蓋因接種疫苗所引致的住院及身故。一般而言，在申請理賠時，保單持有人需提供診斷證明書，證明不良反應因疫苗所引致。不過如果注射人士本身有已存在疾病，究竟「不良反應」是由已存在疾病還是接種疫苗所致？又可能會有爭議。

世界衛生組織就接種疫苗後的不良反應的定義 任何於接種疫苗後出現的特殊醫學狀況，並且不一定與疫苗的使用有因果關係。 不良反應可以是指任何不利或非預期的症狀；異常的實驗檢測結果、症狀或疾病。



可歸納為五類：

1. 與疫苗產品相關的反應

2. 與疫苗質量缺陷相關的反應

3. 與錯誤接種疫苗相關的反應

4. 與接種疫苗導致焦慮相關的反應

5. 接種疫苗相關反應的巧合事件



1. 與疫苗產品相關的反應 2. 與疫苗質量缺陷相關的反應 3. 與錯誤接種疫苗相關的反應 4. 與接種疫苗導致焦慮相關的反應 5. 接種疫苗相關反應的巧合事件 接種疫苗後的不良反應同時可歸納為下列其中一類：

1. 過敏性反應

2. 局部性反應

3. 系統性反應

4. 神經系統疾病

申請資格

申請資格方面，安盛、英國保誠、立橋人壽及眾安均開放予公眾登記，而其他保險公司則僅給予合資格客戶。然而，有一點值得注意，就是受保年齡上限，舉例，安盛的申請人年齡上限為65歲，不過有些產品的條款未有提及年齡上限，可能要向保險公司查詢。

保障有效期

安盛和蘇黎世由登記成功起計算為期1年；友邦及富通截至本年年底；部分則截至本年6月30日或9月30日。

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受保障疫苗

友邦、安盛、富通、富衛及宏利的定義較廣闊，涵蓋由美國食品藥物管理局或港澳衛生部門批准的疫苗。事實上，友邦及富通的計劃更涵蓋乙型肝炎疫苗和季節性流感疫苗等。另一方面，英國保誠、眾安與蘇黎世僅限於香港政府認可的新冠肺炎疫苗。

從精算的角度來說，由於目前關於疫苗副作用資料仍然太少，精算師難於計算接種疫苗的風險。再者，疫苗預料在短時間內大規模接種，保險公司可能面對風險集中的問題，令賠償金額超出預算。雖然新冠疫苗副作用保險的賠償有限，但反正是免費，消費者若打算接種，登記亦無妨，當然亦要給予個人資料。不過談到風險，就應向醫生尋求意見，衡量自己是否適合接種疫苗。

以上資訊由10Life提供，更新至 2021年3月29日，僅供參考，並非銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：【新冠肺炎】免費新冠疫苗副作用保險大比拼（2021年3月更新版），已獲授權轉載。】

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