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東海堂任選4件或以上甜品85折

精明消費 09:00 2021/04/16

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東海堂送上初夏限定優惠！由即日起至4月16日，指定甜品款式任選4件或以上即享85折優惠。

指定6款甜品包括：海鹽焦糖朱古力切餅、柚子乳酪慕絲切餅、極上.沖繩黑糖栗子撻、蜜瓜撻、榛子千層條及甘栗切餅，不過記得優惠唔可以使用東海堂禮餅券付款。

 

撰文︰hket小編

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最高存款利率及優惠係邊間？【按此

欄名 : 消費錦囊

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