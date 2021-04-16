東海堂任選4件或以上甜品85折 精明消費 09:00 2021/04/16 分享： 東海堂送上初夏限定優惠！由即日起至4月16日，指定甜品款式任選4件或以上即享85折優惠。 指定6款甜品包括：海鹽焦糖朱古力切餅、柚子乳酪慕絲切餅、極上.沖繩黑糖栗子撻、蜜瓜撻、榛子千層條及甘栗切餅，不過記得優惠唔可以使用東海堂禮餅券付款。 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 最高存款利率及優惠係邊間？【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 鰂魚涌沙田分店優惠 APIVITA送護膚體驗裝 2021/04/15 鰂魚涌沙田分店優惠 APIVITA送護膚體驗裝 7Eleven全新推出 NESTEA冰極蘋果茶 $6.5試飲價 2021/04/15 7Eleven全新推出 NESTEA冰極蘋果茶 $6.5試飲價 邊張信用卡可享多間 米芝蓮星級餐廳精選優惠及折扣 2021/04/14 邊張信用卡可享多間 米芝蓮星級餐廳精選優惠及折扣 美心原味卷蛋現金超筍價14元 2021/04/14 美心原味卷蛋現金超筍價14元 東海堂 手調飲品第二杯半價！ 2021/04/14 東海堂 手調飲品第二杯半價！ 著數優惠 朱古力 蜜瓜 甜品 乳酪 沖繩