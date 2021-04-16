東海堂任選4件或以上甜品85折

東海堂送上初夏限定優惠！由即日起至4月16日，指定甜品款式任選4件或以上即享85折優惠。



指定6款甜品包括：海鹽焦糖朱古力切餅、柚子乳酪慕絲切餅、極上.沖繩黑糖栗子撻、蜜瓜撻、榛子千層條及甘栗切餅，不過記得優惠唔可以使用東海堂禮餅券付款。

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？【按此】