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AEON卡OK便利店單一簽帳滿$20即減$5

精明消費 10:30 2021/04/16

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由4月15日至5月5日期間，憑AEON信用卡於OK便利店單一簽帳淨額滿20元或以上，即減5元。優惠做足3星期，日日用可以賺足105元優惠！記得畀錢時，向收銀員出示AEON信用卡，方可享此推廣優惠。不過，簽帳不適用於購買香煙、電子充值券及服務項目，每人每日限用1次。

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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