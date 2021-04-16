AEON卡OK便利店單一簽帳滿$20即減$5 精明消費 10:30 2021/04/16 分享： 由4月15日至5月5日期間，憑AEON信用卡於OK便利店單一簽帳淨額滿20元或以上，即減5元。優惠做足3星期，日日用可以賺足105元優惠！記得畀錢時，向收銀員出示AEON信用卡，方可享此推廣優惠。不過，簽帳不適用於購買香煙、電子充值券及服務項目，每人每日限用1次。 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 最高存款利率及優惠係邊間？【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 東海堂任選4件或以上甜品85折 今日 東海堂任選4件或以上甜品85折 鰂魚涌沙田分店優惠 APIVITA送護膚體驗裝 2021/04/15 鰂魚涌沙田分店優惠 APIVITA送護膚體驗裝 7Eleven全新推出 NESTEA冰極蘋果茶 $6.5試飲價 2021/04/15 7Eleven全新推出 NESTEA冰極蘋果茶 $6.5試飲價 邊張信用卡可享多間 米芝蓮星級餐廳精選優惠及折扣 2021/04/14 邊張信用卡可享多間 米芝蓮星級餐廳精選優惠及折扣 美心原味卷蛋現金超筍價14元 2021/04/14 美心原味卷蛋現金超筍價14元 著數優惠 食品 雪糕 零食 啤酒 汽水 行政 香港 便利店 OK便利店