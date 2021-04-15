【消委會】超市貨品去年疫市加價1.9%　升幅超通脹　邊類食品加幅最多？

疫情重創本港經濟，購物時精明格價變得更為重要。消費者委員會公布2020年度超市價格調查，檢視本港2間大型連鎖超市一籃子共230項貨品的總平均售價，在經濟低迷下仍較前一年上升1.9%，升幅高於同期的綜合消費物價指數（0.3%）。調查指，近6成半升幅高於整體通脹的貨品中，儲糧必備的罐頭食品總平均售價飆升近2成為最高。

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罐頭食品去年加幅最多

消委會檢視本港2間大型連鎖超市共230項貨品的總平均售價，當中有147項的升幅高於整體通脹的貨品中，佔總體65%。當中罐頭食品的總平均售價為升幅最高，年間攀升達19.9%。至於升幅第二高的貨品大類，為麵包／蛋糕／麵包醬類，在2020年的總平均售價上升6.4%，當中以包裝蛋糕組別的升幅最高達13.3%。

受居家抗疫影響，不少市民購買食材在家煮食，惟調查發現，急凍食品去年總平均售價上升5.4%。而4款「急凍肉類」中，有3款平均售價上升逾1成，其中「CP蜜汁雞翼230克」繼2019年上升7.4%後，去年再上升10.3%。

至於雜糧／調味大類，去年的總平均售價亦上升5%，其中即食麵及粉麵在2020年分別大幅攀升至8.4%及7.3%。

■邊類超市食品價格加幅最多？■

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食米連續3年加價

糧油食品大類的總平均售價在2020年上升3.4%，當中食米的總平均售價繼2018年及2019年分別上升10.7%及8.5%後，在去年再升4.7%，該組別內的9款食米，有7款的平均售價在過去3年持續上升，而升幅最高為「金象牌頂上茉莉香米」5公斤及8公斤裝，分別在去年上升12%及9.1%。消委會指有關情況令人關注。

消委會指，疫情嚴重打擊經濟，失業率屢創新高，呼籲超市集團負起更大社會責任，避免調高糧油食品等日常必需品的價格，同時提醒消費者亦應貨比三家，精明格價。

責任編輯：李瑩

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