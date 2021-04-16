▲ 【理財個案】30歲投資初哥冀兩年後置業 如何善用50萬元滾存首期資金？

不少人起步投資，都是為了達成人生的目標，如結婚、進修及置業。有讀者今年30歲，每月收入2萬元，現時已儲蓄到50萬元資金。由於家庭租金開支高，每月只有3,000元作為儲蓄。剛接觸投資的他，應如何善用這50萬元儲蓄作投資，滾存首期資金，達成2年後置業的目標？看看龔成是如何回答。

讀者：

我30歲，辛苦儲咗50萬元，每月搵2萬元，扣除家庭租金開支後，儲蓄3千元，最近睇到你的文章，想向你請教。

如何可好好利用這50萬元做本錢作投資，現時放喺銀行完全沒有意義，想2年後睇吓可否做一成首期。

【冀45歲享財務自由 應月供哪些潛力股？：按此】

龔成：

我相信你的錢得來不易，相信你的風險承受程度不會太高，加上你可能在2年後置業，資金就更加不能太進取。

你可以投資「平穩增值股」+「潛力股」，不過，由於潛力股要求你有一定的投資知識，加上你可承受的風險不太高，建議你小注，潛力股佔你股票組合比例，宜少過2成。

【計劃用80萬元投資 冀年回報達10%有可能嗎？：按此】

潛力股，可考慮安碩恒生科技 （03067） 可長綫。

這基金追蹤恒生科技指數之表現，而恒生科技指數，都是一些有質素的潛力股，例如阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、美團 （03690） 等的新經濟公司，長遠有潛力。所以有長綫持有價值。由於基金有30隻股票，比起單一股票，風險能減低。

不過，現價都唔平，大約在合理區頂至略貴，因此，這刻不能大注投資。最好的策略，就是月供，或自行分注小注慢慢收貨（例如每月買1次、或每2個月買1次），總之慢慢入，不能用盡現金，原理如同不斷儲貨，這樣就能平均買入價，減少風險，然後就長綫持有。

現時大市處合理區，可以一邊投資一邊留現金，而餘下現金的運用，就是等大跌市時出手，如果你能在這段時間學好選股等技巧，到大跌市時就能把握機會，財富增值會更明顯。

暫時只建議你動用10萬至15萬元，分注投資，到你有更多知識，再增加金額。

【本文獲作者龔成授權轉載】