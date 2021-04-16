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麥當勞App消費滿$30用PayMe付款享9折　繼光香香雞買經典組合送炸物買一送一券

精明消費 07:00 2021/04/16

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 麥當勞App：消費滿$30用PayMe付款享9折

由即日起至6月14日，於麥當勞App消費滿30元或以上，並以PayMe付款即享9折優惠。

另外，在優惠期內，PayMe更會送出5,000元給10位使用PayMe埋單的幸運兒。成為每第1,000位落單的幸運兒（即第1,000、2,000、3,000如此類推直到第10,000位），獎賞會存入這10位幸運兒的PayMe帳戶。

優惠及條款

2. 繼光香香雞：買經典組合送炸物買一送一券

最後1日！今日（16日）到繼光香香雞購買任何「經典組合」，即送一張「人氣炸物買一送一兌換券」，可選墨魚花枝丸、金沙芋泥球或塔香蘿蔔糕。兌換期為即日起至4月30日。

分店一覽：

  • 坑口培成路15號連理街商場110B舖
  • 葵芳葵富路7-11號葵涌廣場3樓303A舖
  • 牛頭角道77號淘大花園商場地下140舖
  • 上水智昌路3號上水中心2樓2002-2003號舖

3. 鮮芋仙：追蹤IG$2換購雞蛋布丁

為慶祝鮮芋仙香港開業2周年，由即日起至4月23日期間（限星期一至五），全綫門市推出雞蛋布丁2元加購優惠。只要追蹤鮮芋仙香港IG帳號並到門市惠顧任何餐點，即可以2元換購1份雞蛋布丁。每次最多可換購1份，數量有限，售完即止！

是次優惠不適用於外送服務，加購活動適用於所有餐點（包括茶飲及招牌點心系列）。另需注意，加購之雞蛋布丁不附上珍珠。

分店地址：

  • 銅鑼灣登龍街18號VPoint地下一號舖
  • 尖沙咀厚福街3號華博商業大廈地下2-3號舖
  • 紅磡黃埔天地美食坊（第八期）地下1號舖
  • 荃灣楊屋道1號荃新天地1期地下G46號舖
  • 屯門屯順街1號屯門市廣場1期1樓Kiosk C
  • 馬鞍山新港城中心（第四期）2樓2332-33號舖
  • 大埔超級城C區549-550地舖

 

撰文︰hket小編

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最高存款利率及優惠係邊間？【按此】

欄名 : 今日優惠精選

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