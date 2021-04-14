置地廣場新潮點BELOWGROUND　電玩、漫畫、古著、舊裝錶男士玩物集中地

中環的置地廣場向來都是名店集中地，不過近日場內卻增添了一個風格完全不一樣的潮流地帶BELOWGROUND，顧名思義它就出現於地庫一層，除了有藝術品、古董錶，還有電玩、漫畫、古著等看似格格不入的項目，還有由JPS畫廊舉辦的「逆時車站」展覽，為商場帶來耳目一新的感覺。

▲ JPS畫廊舉辦的「逆時車站」展覽，內有不少畫作。（商場提供）

▲ 「逆時車站」展覽現場除了布置成紐約車站，的確出現了一條列車。（商場提供）

除了是時尚潮流及街頭文化的集中地，BELOWGROUND更包含了不少藝術元素，大家必定要到JPS畫廊舉辦的「逆時車站」展覽參觀，現場變成了一個紐約地鐵車站，不但會出現地鐵車卡，還有巨型壁畫、塗鴉及雕塑，由幾位新生藝術家Cope2、Afa Annfa與Chino Lam共同打造，絕對是打卡熱點。

▲ Awake NY由前Supreme品牌總監Angelo Baque於2012年創立，品牌體現了紐約市獨特的文化精神，大家不妨走入Awake NY Community Store感受一下。（商場提供）

▲ 潮店Asterisk提供古著和備受追捧的收藏品，早前舉辦了Tomotatsu Gima紙板波普藝術展覽，包括以1985的Air Jordan 1 Retro & OG配色製作的運動鞋雕塑作品。（商場提供）

▲ 街頸品牌Readymade主理人細川雄太攜手美國設計師Cali Thornhill DeWitt合作創立的Saint Michael亦進駐了BELOWGROUND。（衛衣$6,220）（商場提供）

在AV BELOWGROUND限時概念店內，可找到多款九十年代的遊戲收藏品，由大家熟悉的街頭霸王和超級任天堂經典遊戲機，至First 4 Figures模型及遊戲音樂影帶都有，現場甚至有街機供大家耍樂。當然少不了潮店Asterisk、Awake NY Community Store和潮牌Saint Michael等，多個的聯乘系列及限量產品都在此發售，不容錯過。

▲ Horoloupe's Time Capsule區域，由腕錶平台Horoloupe和專業古董腕錶店Ivan's Watches提供了多枚的經典古董腕錶。（商場提供）

▲ 愛彼的運動系列Royal Oak Offshore近年大受歡迎，這枚精鋼版屬2006年的款式。（售價店洽）（商場提供）

▲ 勞力士的黃金版本舊裝Day Date。（售價店洽）（商場提供）

大家還會發現BELOWGROUND出現了一幅watch wall，這個是Horoloupe's Time Capsule區域，由腕錶平台Horoloupe和專業古董腕錶店Ivan's Watches提供了多枚的經典古董腕錶，品牌全數來自最大熱的名字，包括勞力士、愛彼、Patek Philippe，喜歡的話當然可以即時買走。