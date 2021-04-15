4大高端時裝品牌春夏主打球鞋　各出奇謀爭寶座　

今天城市人的穿衣方式有著很大改變，單是球鞋取代皮鞋作為日常最主要的鞋履就已經是不爭的事實，因此，adidas和nike等運動品牌的業績更是有升無減。高端時裝品牌當然不會放過賺錢的機會，有的借助運動品牌之力推出聯乘版，有些則獨自開發售價更高一線的high fashion球鞋，以下4大頂級時裝品牌的春夏重頭球鞋，就算不買，你都一樣要懂得。

▲ Celine的Z Trainer高筒球鞋。（$6,200 / 圖片由品牌提供）

▲ 黑白色版本鞋身線條更加清楚。（$6,200 / 圖片由品牌提供）

Celine

由創作總監Hedi Slimane帶領下的Celine，今季以Dancing Kid為主題，有見及此，球鞋的設計以八、九十年代的籃球鞋為藍本，當中高筒運動鞋CT01鞋身勾勒出Z圖案，因而命名為 Z TRAINER，並以free floating設計提升圖整體線條。（$6,200）

▲ Maison Margiela X Reebok Club C運動鞋，紅色版即將上架。（$2,399 / 圖片由品牌提供）

▲ 鞋身的切割面由印花造成，秉持了品牌拿手的the trompe l’oeil錯視藝術技巧。（圖片由品牌提供）

Maison Margiela

繼品牌和Reebok推出Tabi sneakers後，再接再厲推出全新的Club C球鞋，將Reebok於1985年推出的Club C網球鞋來個變奏，鞋身用上the trompe l’oeil錯視藝術技巧，整對運動鞋由一塊平坦的皮革構造而成，在單切鞋面上印有Reebok原始的Club C運動鞋的素描圖像，黑白色在店舖早已售罄，即將登陸的有紅色和灰色等，大家可要密切留意上架日期。

▲ 球鞋鞋身應用了傳統用於高級訂製服上的鉤織編織法製造。（圖片由品牌提供）

▲ Valentino Garavani Crochet 鉤織運動鞋有4種顏色可供選擇，最搶眼是這對黃色。（$8,500/圖片由品牌提供）

Valentino

Valentino Garavani Crochet 鉤織運動鞋，應用了傳統用於高級訂製服上的鉤織編織法製造，鞋面以管狀繩帶編成，首先以編辮技術於平面上編造繩圈，再在繩圈上耐心鉤織鞋面。後踭的加固部分以手工獨立鉤織，再固定於鞋面上。橡膠鞋底沿邊刺上小孔，讓繩帶貫穿其中，將鞋底與鞋面縫合，每對都須要花上工匠數小時編織，難怪售價高企。

▲ GIV 1球鞋，有黑和白色可供選擇。（$8,390 /圖片由品牌提供）

▲ 要更貴氣的鱷魚紋壓花版本。（$8,990 / 圖片由品牌提供）

Givenchy

正所謂新官上任，不容有失，要說的不就是Matthew M.Williams首季當上Givenchy創作總監，打頭炮的是GIV 1球鞋，這對在意大利製造的球鞋特點在於360°全透明鞋底添上綠金色或亮黑色飾面，底部更添上108個圓點，以浮雕效果展現品牌的4G標誌，鞋帶提供與鞋舌細節同色或撞色的設計，鞋面並結合功能布料、網布、刺繡、注塑TPU細節鞋面和優質小牛皮，大家又不妨拭目以待，在市場上能否殺出條血路。

產品查詢：Celine（2779 1202）、Givenchy（3121 4488）、Maison Margiela（2840 0318）、Valentino（2530 2621）