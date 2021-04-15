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【ESG】日本核廢水排放引爭議　水資源及食安主題基金　邊隻一年回報達59%

綠色金融 16:45 2021/04/15

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日本核廢水存放量將在明年達到上限，日本政府決定2年內開始將日本核廢水倒入大海，紓緩核廢水的存放量。雖然日本政府指，有關核廢水將稀釋至世界衛生組織（WHO）可飲用水標準，但做法同樣引起各界憂慮，包括環境污染、以及放射性物質容易污染食物鏈等。近年環球投資趨勢環境、社會及管治（ESG）除了針對各國減碳排放趨勢制定投資策略外，也有基金以水資源、食品安全為投資主題，挑選在相關範疇發展的企業作投資對象，投資相關議題的基金回報如何呢？

【投資也可以救地球？ESG基金有哪些投資主題？ ：按此

水資源、食品安全基金回報不俗

根據證監會網站搜尋認可ESG的基金資料，認可的基金有不同的投資主題，包括可持續發展、能源、應對氣候變化及水資源等。以水資源為投資主題的基金，其一年回報亦相當可觀，當中以法巴水資源基金表現最佳，錄得59.07%的回報。

法巴水資源基金主要投資於水資源相關公司，截至2月28日，其投資組合中主要持股包括英國自來水公司Pennon Group、工業設備製造商藝達思（IDEX Corp），以及工業集團Georg Fischer等與水資源有關的企業。

另外，以食品安全為投資主題的基金，一年回報計算均有不錯的回報，貝萊德營養科學基金D2，一年回報同樣達59.07%。該投資組合包括，提供全球的農業市場的科技解決方案的富美實（FMC Corporation）、雀巢公司及生命科學公司帝斯曼（Koninklijke Dsm Nv）等。

【能源氣候變化基金　邊隻基金一年回報達171%？：按此

水資源及食安主題基金回報一覽

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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