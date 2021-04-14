投資初哥必要避開的3個常犯錯誤

如果你是剛開始投資的初哥，有很多常犯的錯誤絕對應該避開，而以下3個絕對不應該犯上。

1.未建立安全網

如果過去的一年對大家有所啟發，那就是你應該為意外做好準備。儘管我們不會有人能預見全球會出現疫情，並為大家的健康和財務造成嚴重破壞，但你可以採取一些經濟上的措施來為裁員等不利事件做準備。即是你可以在進行投資之前積累足夠的儲蓄，在安全的地方（例如儲蓄帳戶）預留3到6個月可足以應付日常支出的應急基金是必要的。

如果你沒有足夠的儲蓄來應付緊急情況，你可能會陷入困境或被迫在不合時宜的時候沽出你持有的投資。

2.不了解你的風險承受能力

特斯拉（Tesla）在過去三年中的價格上漲了近990%，自然吸引到很多人追捧。不過，儘管有些人對該公司仍然抱有樂觀的觀點，但重要的是要記住這是一家高風險，高回報的公司，而且價格波動很大。如果你一開始就願意承擔這些風險，那很好。但是，你應該知道自己是否也準備蝕很多錢。你可以選擇個別會派發股息的藍籌股或提供高增長前景的新興公司。或者，你可以投資風險和回報介於兩者之間的事物。

背後最重要的關鍵是了解你願意承受的風險很重要。判斷自己的好方法是問自己，如果你失去全部投資，將會有何感想。雖然沒有人會感到高興，但你會睡不着嗎？

3.隨波逐流

適應風險後，你應該自己做功課，以確定向前的最佳方式。也許你想買入互惠基金，或者你想買入個別股票。當你獲得更舒適的投資或財務狀況發生變化時，你當然可以調整自己的方式。你應該根據自己的優點來判斷投資，而不是因為新聞熱炒或者是股價出現飈升。隨波逐流往往會使你付出沉重代價。

總結來說，你愈早開始投資愈好，但也不必一開始就投資一大筆錢。等有了知識，你就可以避免代價高昂的錯誤，並最終獲得更多的錢，這就是開始投資的目標。

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