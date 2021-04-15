  • 22°C
香港時間 : 2021415日 (週四) 07:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

7-Eleven Dreyer's/Oreo雪糕$100/8件　朗豪坊食肆推半價/買一送一優惠

精明消費 07:00 2021/04/15

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-Eleven：$100/8件Dreyer's/Oreo雪糕

由即日起至4月18日，於7-Eleven買以下雪糕，100元買到8件。

  • DREYER’S D-COLLECTION扭紋脆筒
  • DREYER’S D-COLLECTION雪糕杯
  • DREYER’S D-COLLECTION脆皮雪糕批
  • OREO雪糕系列(各款)

需要注意的是，此優惠不適用於瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集及港珠澳大橋香港站分店。貨品數量有限，售完即止。

2. 朗豪坊：食肆推半價/買一送一優惠

朗豪坊ThursGiving感謝祭開鑼！連續4星期逢星期四，近50間人氣食肆及商戶會輪流推出限時優惠！

今日（15日）都有不少限時優惠，包括Godiva、Isaac Toast、Nene Chicken指定美食買一送一優惠！另外，惠顧Texas Burger、火車頭越南餐室及Passion指定美食，亦可享半價優惠。

優惠詳情

    點擊圖片放大
    +10
    +9

3. 鴻星：晚市甜品放題$8/位

星期一至日（特別日子除外），於鴻星中菜惠顧晚市，可以8元享用甜品放題。放題可任食8款指定甜品，包括楊枝甘露、芝麻糕、紅棗糕、綠豆沙、擂沙湯丸、香芒凍布甸、蓮蓉西米焗布甸及腐竹薏米糖水。

需要注意的是，此優惠不適用於旺角店，而優惠只限堂食，不設外賣。

適用之分店：

  • 灣仔港灣道6-8號瑞安中心1樓（T: 2628 0989）
  • 尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心3樓（T: 2628 0698）
  • 觀塘開源道64號源成中心1樓（T: 2628 0120）
  • 荔枝角長沙灣道786-788號羅氏商業廣場地下（T: 2628 0323）
  • 荃灣大壩街4-30號荃灣廣場第6層621-630號舖（T: 2628 0686）
  • 元朗朗日路8-9號及元龍街9號形點II 3樓A301-A30（T: 2628 0866）

 

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？【按此】

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 美心指定食肆消費滿$200送$200禮券　美亞Circulon精選廚具低至5折
2021/04/14
美心指定食肆消費滿$200送$200禮券　美亞Circulon精選廚具低至5折
今日優惠精選 - 八月堂銅鑼灣店每日首60名全單半價　DONKI藍灣店激安大減價
2021/04/13
八月堂銅鑼灣店每日首60名全單半價　DONKI藍灣店激安大減價
今日優惠精選 - Toast Box咖椰土司套餐早餐外賣8折　昂坪360ｘ天際萬豪酒店下午茶套票$596
2021/04/12
Toast Box咖椰土司套餐早餐外賣8折　昂坪360ｘ天際萬豪酒店下午茶套票$596
今日優惠精選 - Pandora網店指定首飾半價　Pizza Hut單點餐牌7折
2021/04/09
Pandora網店指定首飾半價　Pizza Hut單點餐牌7折
今日優惠精選 - 洪瑞珍鑽石山分店三文治買3送3　DONKI會員4月限定優惠
2021/04/08
洪瑞珍鑽石山分店三文治買3送3　DONKI會員4月限定優惠
著數優惠 美食 甜品 雪糕 7－Eleven 朗豪坊

下一篇文章

邊張信用卡可享多間　米芝蓮星級餐廳精選優惠及折扣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168
稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168
【5000元消費券】政府擬用電子途徑派消費券　如何防止市民轉為現金套現？
【5000元消費券】政府擬用電子途徑派消費券　如何防止市民轉為現金套現？
【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【核酸檢測比較】港府考慮停非強檢人士免費檢測　醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較
【核酸檢測比較】港府考慮停非強檢人士免費檢測　醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較
【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）
【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）
【5000元消費券】儲值額僅$1,000或影響收錢　2大方法增八達通儲值額至$3,000
【5000元消費券】儲值額僅$1,000或影響收錢　2大方法增八達通儲值額至$3,000