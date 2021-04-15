7-Eleven Dreyer's/Oreo雪糕$100/8件　朗豪坊食肆推半價/買一送一優惠

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-Eleven：$100/8件Dreyer's/Oreo雪糕

由即日起至4月18日，於7-Eleven買以下雪糕，100元買到8件。

DREYER’S D-COLLECTION扭紋脆筒

DREYER’S D-COLLECTION雪糕杯

DREYER’S D-COLLECTION脆皮雪糕批

OREO雪糕系列(各款)

需要注意的是，此優惠不適用於瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集及港珠澳大橋香港站分店。貨品數量有限，售完即止。

2. 朗豪坊：食肆推半價/買一送一優惠

朗豪坊ThursGiving感謝祭開鑼！連續4星期逢星期四，近50間人氣食肆及商戶會輪流推出限時優惠！

今日（15日）都有不少限時優惠，包括Godiva、Isaac Toast、Nene Chicken指定美食買一送一優惠！另外，惠顧Texas Burger、火車頭越南餐室及Passion指定美食，亦可享半價優惠。

優惠詳情

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

3. 鴻星：晚市甜品放題$8/位

星期一至日（特別日子除外），於鴻星中菜惠顧晚市，可以8元享用甜品放題。放題可任食8款指定甜品，包括楊枝甘露、芝麻糕、紅棗糕、綠豆沙、擂沙湯丸、香芒凍布甸、蓮蓉西米焗布甸及腐竹薏米糖水。

需要注意的是，此優惠不適用於旺角店，而優惠只限堂食，不設外賣。

適用之分店：

灣仔港灣道6-8號瑞安中心1樓（T: 2628 0989）

尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心3樓（T: 2628 0698）

觀塘開源道64號源成中心1樓（T: 2628 0120）

荔枝角長沙灣道786-788號羅氏商業廣場地下（T: 2628 0323）

荃灣大壩街4-30號荃灣廣場第6層621-630號舖（T: 2628 0686）

元朗朗日路8-9號及元龍街9號形點II 3樓A301-A30（T: 2628 0866）

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？【按此】