打工仔留意　拒絕升職都要有諗過度過　唔好亂衝！

踏入4月，不少打工仔亦已經過了公司的一年一度的在職評估，近日討論區有網民發文求助，表示老闆即將會升佢職，但其後網民發現升職後工作量及加薪的幅度並沒有預期中的「着數」，而且假日更可能要回公司工作，該網民表示升職就好似變相減人工，問到應該如何拒絕升職呢？



其實打工仔升職本應是值得開心的事，不過升職後工作量大增、與工資增幅不成正比，又要犧牲假日休息時間，在衡量後，如果打工仔唔想升職，是不是直接搵老闆講我唔想升職就可以解決呢？咁諗的話你便大錯特錯了！拒絕升職是一個大學問，是次請來從事獵頭工作約30年、閱人無數、人稱Son姐的張慧敏，為大家講解如何走好這一步拒絕升職的路。

升職加薪本應是開心事，若然打工仔由收到升職加薪呢一刻已經開始計算，可能要諗諗自己係咪唔鐘意份工。若打工仔唔先轉變自己嘅想法，以呢個思維與老闆傾談，在這公司的職場生涯肯定無運行了！

■如何禮貌地拒絕升職■

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方法一：動之以情客氣而禮貌地拒絕



打工仔不可以帶着情緒告知老闆不想升職的真正原因，首先要客氣及禮貌地找老闆傾談，解釋個人不想升職的原因。這時候當然不能過分「誠實」。Son姐表示，適當的語言藝術是有必要性，例如向老闆表示，擔心升職後，難以照顧家庭，或者提出家庭的原因如父母年紀大，需要較多時間照顧，或子女學業退步，需要更多時間教導等，以家庭原因動之以情，讓老闆明白你的難處，不想升職並非不領情，而是另有原因。



方法二：試探老闆的口風



向老闆表示很希望接受新的工作安排，但實在擔心家庭的原因影響個人的工作表現。並嘗試在過程中探問上司，若升職後，公司能否提供較多資源以協助你擔任這個新職位？或探聽是否人手不足致假日需要回公司工作等，趁這個機會了解新職位的工作量及老闆的看法。



方法三：欣然接受老闆對你的肯定



打工仔最忌一開始便拒絕升職，因為老闆升你職，當然是喜歡你、睇好你才升你，若你一開始已拒絕，亦即向老闆表示，他看錯人、話老闆無眼光。另外，亦千萬不要太虛偽，表示擔心自己無法承擔新職位，老闆升你當然覺得你有能力，你就要欣然接受他對你的肯定，直接拒絕老闆的好意，不但讓老闆沒有下台階，亦影響雙方日後關係。



方法四：先說服自己能否接受其他人升職?



選擇不升職之前亦要先了解自己若不升職，最終老闆升了你最討厭或敵對的同事，你的心裡是否會好過？會否心戚戚然或不滿呢？要將事情想到最壞的情況，例如該同事上位後，你在公司的地位會不會不保？每一步都需要認真思考。如捉棋般，要思考公司內的人脈與利益關係，不能像「清兵」般，心口掛個勇字就衝出去，因為一衝出去必定死，你一拒絕便是將主導權交到別人手裡。

結果並不重要，打工仔接不接受升職安排對公司的影響很細。

Son姐表示，其實最終結果並不重要，你接不接受這個升職安排對公司的影響很細。相反，在職場上處理事情的過程更最重要，處理不好，影響老闆對你印象，或是沒有瞻前顧後，只要行錯一步，更可能影響你在公司的地位。

另一方面，Son姐亦提醒打工仔要留意，升職辛苦是一個過程，正如升小學、中學及大學的課程也不同，每到一個新階段有新的事情要學習，在當中遇到困難是正常不過的事，重要的是在職場上有沒有不斷進步，為自己未來的職業生涯作好再升一級的準備。

責任編輯︰陳玉蓮

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