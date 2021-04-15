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《漫步華爾街》作者教路　做好人生4階段投資規劃！

個人增值 14:03 2021/04/15

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墨基爾（Burton G. Malkiel）是華爾街專業投資人，以及研究證券市場及投資行為的經濟學者，其著作《漫步華爾街》在1973年首次出版，是由70年代至今世界股票投資界最暢銷的書籍之一，成為舉世名著。雖然在這48年間，世界經濟市場已經歷了多個周期及革新，但當中提及到的一些理財概念至今仍歷久不衰，值得大家參考。

墨基爾將人生分成4個階段，包括25歲左右、30多歲到40出頭、55歲左右、60多歲之後，並認為在這4個階段中，應該將資產作不同比例的配置，資產包括現金、債券和債券替代商品、股票，以及房地產。

他以美國投資者為出發點，指現金可以是貨幣基金或短期債券基金（平均到期日1至1.5年）；債券和債券替代商品可以是免收佣金的高評級債券基金、部分抗通脹國庫債券、外國債券、股息穩定增長的股票；股票組合中，有二分之一是美國股票，要包括小型成長公司，二分之一是外國股票，包括新興市場；房地產方面，雖然未必有能力買入房地產，但卻可以買入REITS的投資組合。

■人生各階段資產或儲蓄配置指南■

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年齡：25歲左右

墨基爾形容，在這個年紀的投資者生活節奏快速、積極。收入穩定的話，承擔風險的能力高，但需要有規律的儲蓄累積資產。他建議採用非常積極的投資組合，因為這個年紀有的是時間去經歷投資周期中的高峰和低谷，並有一段長時間賺取收入。在資產組合中，可以將70%配置在股票，15%放在債券和債券替代商品，10%放在房地產，只留有5%現金。

不僅股票的比重極大，還包括很大比例的外國股票，例如高風險的新興市場股票。他認為，國際化分散投資的最大好處是降低風險，並能令投資者享受到世界其他地區經濟增長的利益。

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年齡：30多歲到40出頭

在此階段，會開始面對中年危機，但沒有小孩、且兩夫婦均有工作的家庭，承擔風險的能力依然相當高。在資產組合中，股票的比重可以略為降至65%，債券和債券替代商品的比重則提升至20%，房地產及現金的比重仍維持在10%及5%。

他認為，隨着年紀漸長，投資者應逐步減少較高風險的投資，增加債券投資以及股息穩定增長的股票比重，例如REITS。

年齡：55歲左右

在這個時候，不論生活型態如何，都應該要考慮退休的問題，想想如何過渡到退休生活，以及如何確保收入。

他建議，把投資組合轉變為可以產生所得的投資，債券的比例增加至27.5%，股票比重降至55%，並改為保守及派高股息的股票，少一點以增長為導向的股票，房地產的佔比略升至12.5%，現金比重仍維持在5%。

年齡：60多歲之後

在這個年紀，可以退休享受休閒活動，但也要注意重大醫療支出，承擔風險的能力很低或為零。

墨基爾指出，退休後主要的組合應加重各種債券的比例，比重升至35%。由於人類平均壽命已大幅提高，因此仍可以保持40%股票，當中配置15%到REITS，讓所得能隨通脹成長，現金的比重升至10%。

【調查：港退休人士每月平均開支約$11,500　近半擔心退休後的財務情況：按此

不知在看此文章的你，現時正處於甚麼人生階段呢？在看過墨基爾的建議後，會否得到啟發？事實上，有關資產配置的百分比未必一定要跟足其建議，但將資產分散在不同範疇，並在年輕時採用積極投資組合，在年歲漸長時逐步降低投資組合風險的概念，相信在任何年代都是適用的。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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