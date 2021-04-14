Netflix《我的八爪魚老師》　奧斯卡最佳紀錄片大熱

▲ Netflix紀錄片成奧斯卡大熱 《我的八爪魚老師》。

在Netflix上架的紀錄片常有佳作。近期廣受關注的《我的八爪魚老師》（My Octopus Teacher）紀錄了一段人和動物的珍貴友誼，成為本屆奧斯卡最佳紀錄片大熱。究竟人類可從章魚身上學習甚麼？本片比起揭發捕魚業黑暗一面的《深海陰謀》（Seaspiracy）更微觀而感性，影像具詩意，但同樣令人反思如何愛護海洋。

於去年9月在Netflix上架的《我的八爪魚老師》剛奪得被喻為「英國奧斯卡」的英國電影及電視藝術學院最佳紀錄片獎，令這齣有份競逐本屆奧斯卡最佳紀錄片獎的作品，進一步被視為大熱。能否奪獎，4月25日就有分曉。

▲ 《我的八爪魚老師》有份競逐本屆奧斯卡最佳紀錄片，被視為奪獎大熱。

海洋生態紀錄片大家看過不少，但這一齣由Pippa Ehrlich、James Reed以及Craig Foster拍攝、片長85分鐘的紀錄片，卻特別人性化，紀錄了主角和其八爪魚老師的特殊友誼。

克服中年危機

話說來自南非的Craig Foster是紀錄片導演兼攝影師，他在片中受訪，自述因長期拍攝地球上的凶猛動物（作品包括2000年的《The Great Dance︰ A Hunter's Story》等），長年累月的壓力令他身心俱疲，先是睡眠出現問題，繼而與家人的關係也陷入谷底。面對中年危機，Craig就選擇暫時放下事業，回到南非開普頓落葉歸根，他決定重拾兒時愛好的潛水，並重新認識家鄉沿岸海藻林的神奇海底世界。

▲ Craig對海洋的熱愛深深感染了其兒子Tom。

位於非洲南端的好望角，海域風浪大。雖然海水冰凍，但他為了不令海洋生物感到受威脅，因而決定不穿防寒衣也不揹氣瓶而作free dive。海底各種各樣奇妙的生物，由晶瑩剔透的水母群，到長鬚貓鯊屬（即「睡袍鯊」）均令Craig神迷。

每天潛水觀察八爪魚

一天，Craig在海中見到神秘生物將貝殼簇擁在一起蓋著自己，形成天然的偽裝，然後，「破殼而出」的原來是一隻八爪魚。之後，章魚又把海藻當做一片特別的斗篷，把自己圍了起來。繼而透過一個小縫隙，謹慎地觀察他。章魚的有趣舉動，令Craig決定每天早上潛水去「探訪」牠。

▲ Craig 在片中現身說法，細談跟八爪魚老師的互動。

最初，八爪魚會用貝殼作「盾牌」保護自己，然後牠好奇地逐漸靠近相機。到牠發現相機沒有攻擊性後，便開始觸摸它。而去到第26日，Craig開始伸出友誼之手去試探八爪魚，八爪魚也伸出了長長的觸鬚作回應。

自此，Craig和八爪魚之間的信任一點一滴地建立下來，開始近距離觀察八爪魚像變色龍般，會隨?周圍環境改變皮膚的質地和顏色。章魚噴水前進，但有時候卻會伸出兩條腿，像個老人一樣在海底蹣跚散步。Craig最感動，就是八爪魚會伸出觸角，讓他的手感受其吸盤。

▲ Craig深受八爪魚啟發後，跟志同道合人士成立Sea Change Project來保護非洲海底森林出力。

Craig搜集資料了解八爪魚的習性。他發現章魚沒有父母在身旁教導，一切求生技能都得靠自己摸索，絕對是高智慧生物。事實是，八爪魚的神經系統極發達，身上的神經元數量不亞於一條狗，或者一個人類幼兒。其智商不亞於許多陸地和水中的哺乳動物。

面對鯊魚威脅百變求生

紀錄片最令觀眾緊張的時刻，就是看到八爪魚跟天敵鯊魚的你追我逐。他知道作為紀錄片導演，不應當干涉自然生物之間的互動，但對八爪魚建立感情的他，看到睡袍鯊往洞穴裏鑽，把本來躲進洞穴的八爪魚咬實，甚至咬斷八爪魚其中一條觸手，即心情矛盾。第二天，主角再下水找到八爪魚時，發現牠虛弱得身體變成灰白色。

可幸八爪魚的復元能力驚人，大約一周後，Craig已發現牠多長出了一條迷你的觸手。有一回，八爪魚又面對睡袍鯊來襲，而牠這一次就聰明地騎在鯊背上，令敵人無法咬到牠。不過，當主角發現八爪魚跟另一頭八爪魚交配時，他也意識到八爪魚老師產卵後便會很快死去，因為這種無脊椎軟體動物生命周期一般是18個月至3年。Craig最後還拍下睡袍鯊咬著八爪魚屍體的一幕。

▲ 八爪魚是高智慧的無脊椎軟體動物，懂得百變偽裝，有很強的求生及復元能力。

感悟人與大自然關係密切

Craig每次談到八爪魚老師，眼神和語調都充滿感動。他佩服八爪魚在兇險世界中的各種偽裝技巧及生存能力，以智慧去渡過生命中的各種難關，以身作則提醒他去盡情感受這個世界，還有要在有生之年表達對子女的愛。

節目中，觀眾也看到Craig對潛水及海洋生物的愛感染了其青春期的兒子。兩父子常一起潛水探索美麗海洋世界。其實Craig拍攝海洋世界的時間超過8年，毛片長達3000小時。後期，他請到幾位海底攝影師跟隨他拍攝，又邀得對章魚深有研究的科學家作顧問，才促成這部片的出現。

Craig還在2012年時跟有志保護非洲海底森林的科學家及影片製作人等成立了非牟利團體Sea Change Project，希望透過動人的影片令觀眾明白海洋和人類世界環環相扣，互相倚存的關係。

撰文︰胡慧雯