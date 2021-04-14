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【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約

個人增值 18:47 2021/04/14

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【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約

打工仔渴望提早退休，但有沒有想過，不工作而生活無憂需要多少金錢？房地產平台Juwai IQI調查顯示，要達到財務自由的金錢門檻，以倫敦最高，要457萬美元（約3,551萬港元），而香港排名第2位，要400萬美元（約3,108萬港元），門檻遠高於紐約、上海。

【37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？：按此

倫敦財富自由門檻最高  

所謂「財富自由」是指一個人擁有足夠資產，具有一定的被動收入，在不工作的情況下，仍過稱心如意的生活。上述調查定下財富自由的標準，即「在生活機能良好的都市持有約1291呎的住宅、擁有兩輛好車，加上120萬美元（約932萬港元）投資，以及稅後達9萬美元（約69萬港元）的年收入」，比較不同城市要達至財務自由的門檻。

在此準則下，財務自由門檻最高的城市為倫敦，需要457萬美元（約3,551萬港元），而香港排名第2位，要400萬美元（約3,108萬港元），第3位是上海，350萬美元（約2,720萬港元），排名第4位的則是紐約，需344萬美元（約2,673萬港元）。至於生活成本高、同樣具有國際金融中心地位的新加坡則排名第7，財富自由的門檻為323萬美元（約2,510萬港元）。

■11大城市財務自由門檻排名■

 

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 退休理財

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財務自由 被動收入 新加坡 紐約 香港 倫敦 上海 國際金融中心

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