市況波動點算好？　股債混合型基金保持投資兼降風險　1年回報達4成

近期股票市場相對波動，難免會有投資者憂慮風險增加，而減低組合的投資比重，選擇增持現金。不過，又可能有投資者會糾結於錯過低位入市的機會，這時候該如何是好？其實股債混合型的投資方式，就可以助投資者降低投資組合對市場波動的敏感度，但又能夠毋須放棄投資機會。

主動型股債混合基金的最大特點是基金經理可透過對市況進行評估後，將組合的股債比例作出調整，降低組合集中單一投資項目的風險。近年亦有不少投資者開始關注這類基金，因為外界認為主動型股債混合基金較能在波動的市場環境當中，為投資者的組合達至平穩增長之效果。

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外界現時關注美國債息趨升，會對經濟復甦帶來影響。瑞士百達資產管理國際多元資產團隊高級投資經理黃思遠認為現時經濟基本因素良好，仍然相信復甦將較市場預期強勁，認為債息水平長遠介乎1.5％至2％的水平，對於當地經濟有6.5％至7％的增長不會帶來負面影響。黃思遠更認為短期市況波動是因投資者情緒和板塊輪動而起，與基本面無關，因應各國央行會繼續「放水」，對經濟有望從疫後反彈感樂觀，強調宜繼續保持投資步伐。

考慮到應該保持投資，黃思遠所管理的組合於2月底時持有65%股票及21%債券。黃思遠表示目前看好股票多於債券，預期經濟復甦將有利環球周期性股份，因而增加了相關股份的配置，包括消費、旅遊和服務業、收租和材料相關股份。

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股債混合基金的最主要作用是讓投資組合涉獵到各類的資產組別當中，相關基金的表現又是如何？據晨星的資料所示，在美元靈活型股債混合組別基金中，有基金的1年回報更高達40％，以下就為大家倒數表現最佳的10隻美元靈活型股債混合組別基金。

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責任編輯：梁宇碩

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