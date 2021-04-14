▲ 【退休規劃】高級技術員年內退休 如何善用500萬元製造每月2萬元被動收入？

4.1%收益率不難達到

討論了醫療保險安排後，我和Jenny再回到如何運用500萬元來製造退休收益的話題。根據他們期望每月2萬元生活費，即一年24萬元來計算，假如由60歲到85歲為支出期，只要實質收益率達到1.6%便能夠完成目標。假設長期平均通脹率為2.5%，即代表這500萬元退休金只要能夠製造每年約4.1%收益率來應付生活需要，便可應付未來25年的退休生活需要，按數字來分析，並非很難達到的目標，相信只要是一個包含股票類派息資產及年金的組合便有機會達到4.1%年度收益。

話雖如此，Jenny亦在煩惱應如何分配這500萬元在不同的資產中，Peter現時工作的機構可以讓他們將ORSO退休金計劃滾存的權益保留投資，Jenny覺得公司計劃表現不錯，打算保存約250萬元在計劃中。我沒有機會看過Peter退休金計劃的相關資料，不適宜建議是否應留低資金在計劃中作長綫投資，但考慮計劃時，需要注意是否容易管理的問題。

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就像Peter參加的計劃，只接受每月兩次指定時間才能進行的基金轉換，當然我不鼓勵大家頻繁地炒賣基金，但面對市場出現機會時亦希望能夠把握，而轉換次數多少及時間限制影響了對投資回應市場狀況的效率，另外，這類計劃亦難以看到其基金表現。

宜先準備應急資金

另一方面，保留在追求長綫資本增值的選項時，即代表可以製造收益的資產會減少，少了一半總資產後，要同樣達到之前計算的生活費，現值24萬元每年收益，回報便要加倍，變成一個不容易達到的回報率，所以我不建議他存放大額資金在現有退休金計劃中。

我認為比較適合Peter的組合是先準備一筆等同一年生活費的應急資金，之後將可投資資金的60%至70%配置到能製做收益的工具，包括年金和儲蓄保單，還有不錯派息率的股票和派息基金等，組合能夠製造的收益金額，應該以可以應付大部分需要的生活費來決定。再有剩餘資金才考慮增值安排，例如股票及股票基金，非保證成份較高的儲蓄型保單亦可以考慮。

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【原文刊於第670期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。