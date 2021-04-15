7Eleven全新推出 NESTEA冰極蘋果茶 $6.5試飲價 精明消費 09:00 2021/04/15 分享： 全新推出 NESTEA冰極蘋果茶，結合鮮甜果香同甘香紅茶，透心涼嘅獨特冰極口感，為呢個初夏帶來多層次嘅清新解渴體驗！今次7Eleven便利店有試飲價6.5元一支，鐘意試新嘢嘅你點可以唔試！ 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 最高存款利率及優惠係邊間？【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 邊張信用卡可享多間 米芝蓮星級餐廳精選優惠及折扣 2021/04/14 邊張信用卡可享多間 米芝蓮星級餐廳精選優惠及折扣 美心原味卷蛋現金超筍價14元 2021/04/14 美心原味卷蛋現金超筍價14元 東海堂 手調飲品第二杯半價！ 2021/04/14 東海堂 手調飲品第二杯半價！ 【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠 2021/04/13 【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠 【核酸檢測比較】港府考慮停非強檢人士免費檢測 醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較 2021/04/13 【核酸檢測比較】港府考慮停非強檢人士免費檢測 醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較 著數優惠 便利店 7－Eleven