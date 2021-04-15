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7Eleven全新推出 NESTEA冰極蘋果茶 $6.5試飲價

精明消費 09:00 2021/04/15

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全新推出 NESTEA冰極蘋果茶，結合鮮甜果香同甘香紅茶，透心涼嘅獨特冰極口感，為呢個初夏帶來多層次嘅清新解渴體驗！今次7Eleven便利店有試飲價6.5元一支，鐘意試新嘢嘅你點可以唔試！


撰文︰hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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