▲ 【退休規劃】高級技術員年內退休 如何善用500萬元製造每月2萬元被動收入？

Peter將於一年內退休，其太太Jenny向我查詢如何為丈夫規劃退休，希望可以在退休期間獲得被動收入。不過，今次個案主角是Peter，但和我討論的卻是Jenny，而我亦未有機會可以和Peter作任何溝通，似乎他已將自己的退休人生安排完全交由太太負責了。

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【背景】

姓名：Peter

年齡：59歲

職業：高級技術員

家庭：已婚，女兒26歲

【現有資產】

港元存款：10萬元

退休金累算權益：500萬元

股票及基金：60萬元

自住物業（夫婦聯名持有）：1,100萬元

資產總值：1,610萬元

【每月收支】

收入

每月家庭平均收入：7.8萬元

開支

家庭及個人開支：3.5萬元

退休金供款：1萬元

醫療保險：1,300元

人壽儲蓄及危疫保險：3,300元

家居保險+意外保險：250元

【每月結餘】

盈餘：28,150元

現時他們家庭及Peter的個人月入分別為7.8萬元及4.5萬元，支出分別是3.5萬元及2萬元，Peter退休後，Jenny將會繼續工作多幾年才退下來，所以今次的討論只會針對Peter的情況。Peter希望退休後能維持現時支出金額每月2萬元，從Jenny提供的資料，他擁有最大價值資產便是二人聯名持有的物業，由於打算留給孩子，他們亦決定不會用來申請安老按揭，製造退休現金流。

然而Jenny卻說，這並不是最理想的安排。她明白為孩子供書教學後已完成責任，不需要為女兒安排居所，而且物業的維持成本不輕，再加上從電視中見過子女趕父母出家門而獨佔物業的報道，所以不想讓她有機會擁有兩老的物業，但心裏總覺得應要留給孩子。Jenny的想法或能代表現時部分在港、較年長父母的矛盾心情，一方面不想連孩子的居住問題都要照顧，但另一方面又認為不提供幫助，他們便難以獨立。因此，她想我給的建議是，怎樣將Peter將會收到的退休金計劃權益好好運用，應付他未來的生活需要。

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買保險考慮有人跟進

由於我只看到Peter的財務資料而不清楚家庭財政的整體狀況，所以亦難以分析家庭的資金周轉及計劃是否有問題。一般退休人士應該預留約12個月慣常支出作為應急資金，即是24萬元，但是從Peter的存款數字反映到他的應急資金不足，這方面應要先處理好才可考慮其他安排。

Jenny最關注的是，Peter怎樣運用將會收到的退休金權益，但我認為她應先處理的問題是目前即時要面對的應急資金及保險保障。他們居住的物業已完成供款，加上孩子長大成人，還有Peter將會收到的500萬元退休金，所以就算Peter的人壽保障不足，都不需要再增加。而他的住院保障是由公司安排，雖然退休後保險公司容許他轉到私人醫療計劃，繼續接受保障，我認為購買私人醫療計劃時，不應只從保費高低來決定，亦要考慮有沒有專業保險顧問跟進。

從Peter和Jenny對退休規劃的着緊程度來看，萬一將來Peter有事需要接受治療，到時都是由Jenny負責，我問她有沒有預算到這方面的安排呢？Jenny聽後恍然大悟，因公司團體保險在退休時轉到私人醫療保險，是不會有保險顧問跟進的，萬一到時需要申請索償，便要自己親力親為，不知道是否可處理到，而且這種轉換亦不代表保費一定相宜，所以視乎Peter身體狀況而定，如果沒有嚴重健康狀況，不妨趁還有時間，多了解其他保險公司的私人醫療保險計劃，貨比三家，選擇最適合自己的計劃，他們也可以選擇高墊底費的計劃來降低保費支出。

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【原文刊於第700期《iMoney》（收費文章）】