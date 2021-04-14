▲ 日間手術還是住院？須視乎醫療風險評估

近年醫療服務選擇愈來愈多，除了醫院，市民也可以到日間醫療中心進行檢查或簡單手術。面對更多選擇，當病人需要做手術的時候，很自然會問：「我應該入院留醫，還是到日間醫療中心接受治療？」答案視乎醫生根據每個個案的醫療風險而決定。

醫生在判斷每位病人是否有需要入院時，大致會從三個方面進行醫療風險評估，分別是醫療程序的風險、麻醉風險，以及患者的健康狀況。

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醫療風險評估三大考慮

1. 醫療程序的風險

《私營醫療機構條例》列明了必須於醫院施行的醫療程序；而日間醫療中心並不適合有明顯併發症風險或需要緊密監察的手術，例如腎活檢、喉部活檢等手術都需要在手術後持續監察情況，以留意病人會否出現包括流血等的併發症，因此住院會較理想。

2. 麻醉風險

其次，醫生會考慮麻醉風險，例如全身麻醉令病人進入昏迷狀態，需要借助儀器幫助呼吸，風險較高，必須於醫院進行。其他的麻醉方法，例如靜脈注射鎮靜或監察麻醉等，即使風險較低，醫生亦需要評估包括病人過往病歷、年齡等在內的麻醉風險。醫生普遍採用美國麻醉學會體格情況分級制以評估病人狀況，如病人的狀況屬於第四級或更差的情況，又或是有高麻醉風險的病人都要於醫院接受治療。

3. 患者的健康狀況

更重要的是，醫生會整體考慮病人本身的健康狀況而提出醫療建議。一般而言，一名沒有明顯病史的成年患者是可以在日間醫療中心安全有效地進行腸鏡和胃鏡等簡單手術。不過，日間手術未必適合患有較嚴重疾病的病人、控制未如理想的長期病患者，以及因未能配合手術而須使用麻醉藥的兒童，因此較佳做法是安排他們入院治療。

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病人安全最重要

除此之外，住院與否也要衡量其他重要的醫療因素，例如病人病情是否危急或不穩定、有關治療在不住院的情況下是否難以安全地進行等等。如果治療可以在日間醫療中心進行，又或純粹為檢查而沒有進行治療或手術的話，病人其實無須入院留醫。

日間醫療中心獲納入法例規管範圍後提升了市民信心，加上其遍佈港九核心區域，病人按自己日程彈性安排手術後可即日出院，以避免醫院內交叉感染及減低出現併發症的機會。由於醫療科技進步，日間醫療中心無論醫療設施或技術已足以處理不少簡單手術。至於病人適合到日間醫療中心接受手術，還是入院接受治療，主要視乎醫療風險及需要，而最重要還是病人的安全。