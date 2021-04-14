做足功課先好買！　話你知5個步驟選窩輪

窩輪一直都是受到投資者青睞的投資工具，因為其槓桿效應可以讓投資者以一筆較小的資金控制較大的資產。當資產價格走勢合符預期時，就能獲得與直接持有該相閞資產相若的回報。另外，若持有相關資產的話，窩輪亦可以對沖資產價格下跌風險，該投資者在熊市中仍能獲利。

然而，市面上有不少窩輪可供選擇，如果要購買的話，到底應如何選擇呢？

1. 建立對相關股份的看法

首先是投資者必須要先建立對相關資產的明確看法，預期正股價格會上升還是下跌？有多大的變動？是短期還是長期發生？如看好正股的價格走勢，應選擇認購證；若看淡的話選擇認沽證。假如是想對冲正股價格下跌的風險，就應該選擇認沽證。

之後，應根據自身預期股價變動的幅度及時間，篩選出適當行使價及到期日的窩輪。例如，認為正股價格不會在短期內大幅波動，便可考慮揀選到期日較遠的窩輪。但要留意的是，窩輪存在時間值損耗的特性，短年期窩輪的每日時間損耗值速度較快，因此不宜選擇年期太短的窩輪。

【窩輪是甚麼？一文認識窩輪操作：按此】

2. 留意成交量

成交量是指窩輪在市場上成交的數量。若發現個別窩輪每日的成交量看似很少時，要格外小心，因為代表投資者的參與率較低，成交主要由發行商促成，窩輪的價格亦主要由發行商主導。在此情況下，價格是否合理就要取決於發行商的服務質素。

3. 留意街貨量

街貨量又稱為市場持貨量，是指每天收市後，窩輪在市場中被持有的股數。產品街貨量偏高，由發行商促成的成交量就會逐漸減少，這是因為發行商用以調控窩輪價格的貨源不足，所以街貨量多的窩輪價格主要由不同市場參與者自由買賣所構成。由於窩輪價格差不多全由市場供求決定，有可能被群眾推至高於合理價格，價格表現會較難預測，或會未符合投資者的預期，風險相對較高。一般來說，街貨量宜不超過5成。

4. 留意實際槓桿

窩輪的實際槓桿是倍大潛在回報或虧損的指標。在看中方向的情況下，高的實際槓桿能令回報倍大，但若看錯方向的話，虧損同時都會放大。

實際槓桿的高低，取決於行使價的高低及年期的長短。假設其他因素不變的話，較價外的產品，實際槓桿會較高，到價或價外的產品，實際槓桿會較低；年期較短的產品，實際槓桿會較高，較長年期的，實際槓桿會較低。投資者應根據自身承擔風險的能力及部署時間作出選擇。

【相關資產價格升輪價不一定升 到底窩輪如何定價？：按此】

5. 留意引伸波幅

前文曾提及過引伸波幅對窩輪價格有較大的影響。若投資者在選擇資產、方向及實際槓桿後，發現好幾隻產品的條款相似，就可以留意引伸波幅的數據，但並不是引伸波幅低，該窩輪價格低就是好。投資者反而要留意該窩輪的引伸波幅在過去一段時間是否維持穩定，而這項歷史數據，可以在發行商的網站上找到，穩定的引伸波幅可減少持輪可能面對的變數。





責任編輯：鄭樂怡

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