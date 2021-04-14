美心原味卷蛋現金超筍價14元 精明消費 10:30 2021/04/14 分享： 美心西餅推出限時優惠，原味卷蛋現金價只需14元。由即日起至4月16日，就可以用限時優惠價14元買到原價20元嘅原味卷蛋，不過要留意，只限上午11時後，而且是次優惠不可與美心西餅禮餅券、美心嫁囍禮餅券、信用咭、長者咭及其他優惠同時使用。如使用禮餅咭，需以原價計算。 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 最高存款利率及優惠係邊間？【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 東海堂 手調飲品第二杯半價！ 今日 東海堂 手調飲品第二杯半價！ 【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠 2021/04/13 【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠 【核酸檢測比較】港府考慮停非強檢人士免費檢測 醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較 2021/04/13 【核酸檢測比較】港府考慮停非強檢人士免費檢測 醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較 榮華端午節早鳥優惠粽券8折 2021/04/13 榮華端午節早鳥優惠粽券8折 去7-Eleven買自家品牌熱狗／熱捲餅 送果汁先生橙汁 2021/04/13 去7-Eleven買自家品牌熱狗／熱捲餅 送果汁先生橙汁 著數優惠 香港 麵包 蛋 MAX 美心 產品 下午茶