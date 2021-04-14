美心原味卷蛋現金超筍價14元

美心西餅推出限時優惠，原味卷蛋現金價只需14元。由即日起至4月16日，就可以用限時優惠價14元買到原價20元嘅原味卷蛋，不過要留意，只限上午11時後，而且是次優惠不可與美心西餅禮餅券、美心嫁囍禮餅券、信用咭、長者咭及其他優惠同時使用。如使用禮餅咭，需以原價計算。

撰文︰hket小編

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