美心指定食肆消費滿$200送$200禮券　美亞Circulon精選廚具低至5折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 美心中菜：消費滿$200送$200禮券

由即日起至4月25日，於全綫美心皇宮、翠園（廣場飯店除外）、八月花、八月居、翠玉軒、怡翠軒、紫玉蘭，全日任何時段惠顧單一消費滿200元，即送2張100元禮券；消費滿300元送3張，400元送4張，如此類推。

禮券數量有限，送完即止。100元禮券有效期至2021年4月30日，於下一次晚市堂食散座消費滿300元，可使用1張。

優惠詳情

2. 美亞廚具：Circulon精選貨品低至5折

由即日起至5月9日，美亞廚具會舉行「Circulon母親節圓美煮意精選活動」，Circulon精選貨品將以低至5折發售，優惠於網店及門市同步進行。

▼ 點擊圖片放大 +2

營業時間︰星期一至日，上午10時至下午8時

地點︰美亞廚具體驗店（九龍觀塘道382號地下）

網店

3. 神石燒：憑有效UA電影券消費滿$300減$50

UA戲院結業令人非常惋惜，但佢嘅換領券仲有復活嘅一日。由即日起至6月30日，憑有效UA換領券到全綫神石焼きビーフステーキ專門店，消費滿300元即可作50元使用。優惠適用於堂食及外賣，餐廳只接受未過期及實體UA電影券。

分店地址：

大埔南運路9號新達廣場1樓36-37號舖

油麻地碧街35號地舖

荃灣大河道98號如心廣場商場二期2樓206號舖

九龍灣牛頭角道77號淘大商場1期地下G114-115號舖

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？【按此】