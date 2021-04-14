【網民熱話】土地問題真係最大問題？　香港打工仔到底1個月搵幾多先叫夠？

香港生活指數高人盡皆知，到底在香港生活的打工仔月入需要多少才叫足夠呢？近日有位未畢業的網民於網上討論區發文表示，以前屋企人1個月搵18,000元已將他養育成人，但現時經常看到有人呻月入3萬都不足夠，所以想知道到底1個月要賺多少才足夠生活，希望可以為自己未來職業及人生作規劃。

港租金數亞洲第一全球第二



根據全球資料庫網站Numbeo最新公布的數據，香港生活成本指數高達79.94分，在全球138個國家或地區中排第16位。在亞洲地區中，香港已經排第5，而在在各項物價指數中，香港的租金指數亞洲第1、全球第2，僅次於北美洲的百慕達。



由此可見，要在香港生活實在不容易，那麼，到底在一般網民心目中香港打工仔要多少人工才足夠呢？以下我們看一看網民的意見。

■1個月要搵幾多先至夠？睇吓網民意見■

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總結網民的意見，似乎「土地問題」真係最大嘅問題。有網友表示，只要能夠解決住屋問題，即使人工只有1萬元也足夠；若然住屋問題未能解決，人工大部分放在租屋或供樓等方面，則對個人生活質素有一定影響。

如Numbeo報告所言，香港的租金指數在亞洲排第1、全球排第2，可見租金支出是香港打工仔的主要支出。不過，賺多少才足夠，其實也視乎每個人對於生活水平的要求。



不管人工有多少，精明的香港人也要「睇餸食飯」，量入為出。若沒有好好理財，即使人工再高，亦可能不會足夠。

責任編輯：陳玉蓮

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