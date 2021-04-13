【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠

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【核酸檢測比較】港府考慮停非強檢人士免費檢測 醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較
政府向年滿18歲的香港永久性居民及新來港人士派發5,000元電子消費券，有關消費券將透過支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK發放，目標於暑期期間開始接受登記。有意開設這4類電子支付工具帳戶收消費券有何程序？現時提供甚麼開戶優惠？
【虛擬銀行和電子錢包有咩分別？ 電子錢包有咩限制？：按此】
1. 支付寶香港 AlipayHK
註冊成為AlipayHK用戶有兩種方式，分別可以選擇「新用戶註冊」或選擇透過「淘寶帳戶快速登入」。如選擇「新用戶註冊」，日後將不能連結原有的淘寶帳戶；如持有淘寶帳戶，建議選擇「淘寶帳戶快速登入」。
■AlipayHK開戶教學+迎新優惠■
2. WeChat Pay HK
WeChat Pay HK不時推出優惠券，吸引不少港人使用。開戶方式非常簡單，只需下載應用程式，並輸入手機號碼並增值或連結銀行帳戶即可使用。以下為WeChat Pay的申請方法：
■WeChat Pay HK開戶教學+優惠■
【儲值額僅$1,000或影響收錢 2大方法增八達通儲值額至$3,000：按此】
3. 八達通
八達通最常為港人使用，無論是日常消費及搭車時，一卡在手即可完成付款。以商戶及用戶的使用普及度計，八達通用戶覆蓋最廣，用戶滲透率高達98%，而餐飲零售點則超過6.2萬個。
申請個人八達通方法：
4. Tap & Go拍住賞
Tap & Go拍住賞是香港首個結合Mastercard卡及銀聯卡的手機錢包，用戶可在全港接受Mastercard卡支付的網上商戶，以及超過10萬個接受Mastercard感應式支付的實體商戶購物，也可於超過10萬個接受銀聯閃付及二維碼之本地銷售點及網上平台消費。
除了一般的繳費及付款外，使用Western Union手機應用程式亦可透過「拍住賞」進行轉帳，滙款至全球200多個國家及地區的各大銀行戶口及其他流動錢包。
開設Tap & Go拍住賞方法：
責任編輯：李瑩
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最高存款利率及優惠係邊間？ 【按此】
欄名 : 消費錦囊