▲ 【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠

政府向年滿18歲的香港永久性居民及新來港人士派發5,000元電子消費券，有關消費券將透過支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK發放，目標於暑期期間開始接受登記。有意開設這4類電子支付工具帳戶收消費券有何程序？現時提供甚麼開戶優惠？

【虛擬銀行和電子錢包有咩分別？ 電子錢包有咩限制？：按此】

1. 支付寶香港 AlipayHK

註冊成為AlipayHK用戶有兩種方式，分別可以選擇「新用戶註冊」或選擇透過「淘寶帳戶快速登入」。如選擇「新用戶註冊」，日後將不能連結原有的淘寶帳戶；如持有淘寶帳戶，建議選擇「淘寶帳戶快速登入」。

■AlipayHK開戶教學+迎新優惠■

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2. WeChat Pay HK

WeChat Pay HK不時推出優惠券，吸引不少港人使用。開戶方式非常簡單，只需下載應用程式，並輸入手機號碼並增值或連結銀行帳戶即可使用。以下為WeChat Pay的申請方法：

■WeChat Pay HK開戶教學+優惠■

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【儲值額僅$1,000或影響收錢 2大方法增八達通儲值額至$3,000：按此】

3. 八達通

八達通最常為港人使用，無論是日常消費及搭車時，一卡在手即可完成付款。以商戶及用戶的使用普及度計，八達通用戶覆蓋最廣，用戶滲透率高達98%，而餐飲零售點則超過6.2萬個。

申請個人八達通方法：

4. Tap & Go拍住賞

Tap & Go拍住賞是香港首個結合Mastercard卡及銀聯卡的手機錢包，用戶可在全港接受Mastercard卡支付的網上商戶，以及超過10萬個接受Mastercard感應式支付的實體商戶購物，也可於超過10萬個接受銀聯閃付及二維碼之本地銷售點及網上平台消費。

除了一般的繳費及付款外，使用Western Union手機應用程式亦可透過「拍住賞」進行轉帳，滙款至全球200多個國家及地區的各大銀行戶口及其他流動錢包。

開設Tap & Go拍住賞方法：

下載應用程式

登記電話號碼以及其他身份證明文件

增值或連結銀行帳戶或信用卡即可使用

責任編輯：李瑩

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