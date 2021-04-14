基金都有「身份證號碼」？

筆者有位朋友已經有投資於不同基金一段長時間。近日收到通知，有一檔基金將會更改名稱及微調當中的投資策略。

回顧這位朋友的組合中，有部分基金，在對比之下，更新後確實能夠更準確捕捉當前及未來的投資機遇。可以說的是，有實力的資產管理公司會與時並進，為其投資者作適當的調整。

改名後可用ISIN識別

但這裡衍生了一個小問題：更改名稱後的基金，它的「身份」跟原來的是否一樣？究竟基金是如何辨別的？

相信有投資過上市股票的朋友，除了公司名稱外，更會牢記其上市編號。

其實基金亦有一套獨一無二的編號系統，作為其「身份證」號碼。那就是ISIN（International Securities Identification Number）。中文譯作「國際證券識別碼」，是依據ISO 6166訂明之結構組成，涵蓋各種證券，包括債券、股價、ETF、基金，以至衍生工具等。

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重要的是，大家對所持有的基金，及其他金融資產，管有一套ISIN資料 作儲存是比較理想的做法，以便日後追蹤及查閲其表現及狀態。

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