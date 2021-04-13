▲ 疫後復甦 亞洲固定收益市場潛在機遇

新冠疫情導致許多主要經濟體增長放緩，全球資本市場動盪加劇，迫使各國政府實施一系列刺激措施，包括向個人和企業提供數以萬億美元規模的財政援助，並將利率維持在歷史最低水平，以重振消費和投資。

新冠疫情導致的流動性過剩對全球固定收益市場產生了重大影響，亞洲信貸市場受到的衝擊與其他地區大致相同，利差和借貸成本的下降幫助他們避過了本來可能爆發的違約衝擊。當前形勢變化的主要關注點是，未來12個月內現金流和各項經濟變量會否出現逆轉，尤其應着眼於通脹率。核心利率壓力、更陡峭的收益率曲綫和更高的增長速度，令信用利差收窄已不具吸引力，更遑論股息收益率相對於債券收益率的出現歷史新高的利差。

這種前景下，投資者可能將保持十分審慎的投資態度，持有更多現金，並且只會考慮那些Beta值可觀的投資機會。

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失政府扶持 金融股或現暗湧

雖然亞太地區高收益公司信用產品可能選擇不多，但如果投資者能敏銳地了解一家公司的業務情況，名不經傳的企業也有機會提供可觀的升值空間，關鍵在於公司現金流和債務償付比率，以及能否保持靈活的支出模式。



科技行業持有大量現金頭寸而表現得相對淡定，較低的槓桿率和令人驚歎的股本緩衝能力，讓台灣和南韓的半導體製造商以及中國內地的電商、社交媒體公司一一受惠。其中一些股票的收益可能並不高，但鑑於它們都是行業中品質較高的股票，投資者也不能指望再從它們身上獲得更多回報了。

由於各地政府採取措施扶持本地經濟，不良貸款一直受到控制，因此金融股的前景很難判斷。不良貸款如同暗礁險灘，很難判斷一旦沒有了政府扶持，其形勢會惡化到甚麼程度、債務償付能力會有多強。在金融板塊中，與中小企業和國有企業關係較緊密的企業，狀況可能優於零售業務佔比較大的企業。

此外，隨着澳門當局計劃於2022年就特許經營權續簽展開討論，澳門博彩業也值得觀察。今年可能還會出現客流反彈和收緊監管的情況，例如資本支出稅務處理不再如以往大方，以及對離岸和在岸公司區別對待等等。這些專營權是真正的命脈，博彩企業在未來20年成功與否無疑取決於此。

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中國市場回報可望更高

金融業是近期受各地政府刺激措施影響最大的行業。銀行通過貸款計劃、利息遞延和其他多項措施為借款人固本培元，銀行也因而反向受惠。但是這種狀況總不能持久，那些不易獲得政府扶持的私人銀行可能會受到更大影響，而公共板塊的貸款人則處於更穩固的地位。

中國之所以脫穎而出，是因為有着強健的財政和貨幣狀況。政府將如何分配資源，投資者又該如何捕捉上行機會，當屬來年最明顯的未知數。同時，本地債務市場提供了良好機會，經歷豬肉短缺之後，儘管通脹率下降，但由於政策利率的波動有限，本地市場的實際收益率已由1%升至8%。

再加上，人民幣滙率穩定可控。近期名義滙率和實際滙率雙雙上升，而主權財富基金、養老基金、銀行、保險公司、以至其他資產管理公司等外國投資者對增持本地市場債務的需求不斷。在尋求更高回報同時，這些投資者也會受益於更大的開放市場。同時，中國並沒有推出重大的財政刺激政策，也就意味着不會出現其他地方所見的債務消化不良。