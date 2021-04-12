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相關資產價格升輪價不一定升　到底窩輪如何定價？

個人增值 17:17 2021/04/12

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前文簡單講述甚麼是窩輪，但在知道其基本運作概念後，都要先了解窩輪如何定價，才能把握獲利的機會。一般人或許會認為，相關資產的價格上升，其窩輪的價格都必然會上升。但事實上，窩輪價格是受到多項因素影響。

【界內證玩法係點？同窩輪有咩分別？：按此

■影響窩輪現價的因素■

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相關資產價格

相關資產價格對窩輪價格的影響不難理解。以CALL輪為例，一隻價內輪的相關資產價格愈升，資產價格與行使價的差距愈大，內在值就會提升，從而利好輪價。即使是價外輪，如果相關資產的價格愈升，就算未到價，升穿行使價的機會增加，因此理論上亦會受惠。

引伸波幅

引伸波幅是市場對相關資產價格變動的預期。引伸波幅愈高的話，代表市場認為未來相關資產的價格波動會上升，增加相關窩輪到價被行使的機會，因此該窩輪的價格相對較高。相反，窩輪的引伸波幅愈低，其價格亦會愈便宜。

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行使期限

年期愈長的窩輪，所包含的時間值愈大。窩輪每日都有時間值損耗，愈近到期日的話，所剩的時間值就會慢慢變成零。隨着時間過去，不論是CALL輪還是PUT輪，時間值都會逐步扣減，不利輪價。

派息

相關資產的派息亦有機會影響輪價。發行商在推出一隻窩輪時，已經相關資產過往的派息歷史，將預期的股息計算在窩輪價格之中，所以在一般情況之下，派息是不會影響到輪價。然而，若其派息突然與發行商的預期有大出入，或者除息日與以往不同，就會有機會影響到輪價。例如，若派息突然多過預期，即除淨後股價會下跌，因此CALL輪價格會即反映並下跌，而PUT輪價格則會上升。

利率

當利率上升時，CALL輪價格理論上會正面利好，PUT輪則會受到負面影響。這是因為投資者買CALL輪，某程度上是發行商代其持有正股，當利率上升時，持貨成本增加，CALL輪會因而昂貴。而PUT輪就會變得便宜。

由此可見，除了相關資產價格變動外，其價格亦會受到以上因素影響，而在以上的因素中，影響窩輪價格的較大關鍵因素是相關資產價格、引伸波幅及行使期限；相關資產的派息及利率對窩輪的影響則相對較小。因此，窩輪的價格同時受到多項因素影響，而輪價與相關資產價格的走勢亦不一定成正比，甚至可以是相反。有意投資窩輪的投資者，必須留意當中風險。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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