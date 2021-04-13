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去7-Eleven買自家品牌熱狗／熱捲餅　送果汁先生橙汁

精明消費 09:00 2021/04/13

分享：

有時候，有小小肚餓時想簡單方便又唔想食個Full lunch，𠵱家去7-Eleven自家品牌7-SELECT熱狗／熱捲餅，送埋果汁先生橙汁360毫升1支，取代個Full lunch都無問題！優惠期至16日，啱晒鍾意輕食嘅你啦！

 

撰文︰hket小編

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最高存款利率及優惠係邊間？【按此

欄名 : 消費錦囊

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