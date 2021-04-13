去7-Eleven買自家品牌熱狗／熱捲餅 送果汁先生橙汁 精明消費 09:00 2021/04/13 分享： 有時候，有小小肚餓時想簡單方便又唔想食個Full lunch，𠵱家去7-Eleven自家品牌7-SELECT熱狗／熱捲餅，送埋果汁先生橙汁360毫升1支，取代個Full lunch都無問題！優惠期至16日，啱晒鍾意輕食嘅你啦！ 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 最高存款利率及優惠係邊間？【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 鴻福堂指定自家湯 優惠價$200/6包 2021/04/12 鴻福堂指定自家湯 優惠價$200/6包 卓悅Kao花王浴室去霉噴劑$25 2021/04/12 卓悅Kao花王浴室去霉噴劑$25 【酒店下午茶】朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂享8折 兩位$551起 2021/04/11 【酒店下午茶】朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂享8折 兩位$551起 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 部分畫作可下載做Wallpaper 2021/04/10 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 部分畫作可下載做Wallpaper 【賞你住】旅發局「賞你住」計劃即日起接受申請 消費滿800元換500元酒店住宿優惠（附優惠詳情） 2021/04/09 【賞你住】旅發局「賞你住」計劃即日起接受申請 消費滿800元換500元酒店住宿優惠（附優惠詳情） 著數優惠 家品 7－Eleven 果汁 熱狗