榮華端午節早鳥優惠粽券8折

話明早鳥優惠，雖然早咗小小，不過又係睇定端午節嘅禮品嘞。至5月30日，榮華推出端午節粽券優惠，8折優惠粽券選擇包括：

1. 極品紅燒一口鮑魚粽皇套裝

2. 豐盛裹蒸粽券（一隻裝）

3. 風味蛋黃金腿咸肉粽券（兩隻裝）

4. 黑糖豆沙及清香嫩滑蓮蓉梘水粽券（每款各一隻）

撰文︰hket小編

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