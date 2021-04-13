榮華端午節早鳥優惠粽券8折 精明消費 10:30 2021/04/13 分享： 話明早鳥優惠，雖然早咗小小，不過又係睇定端午節嘅禮品嘞。至5月30日，榮華推出端午節粽券優惠，8折優惠粽券選擇包括： 1. 極品紅燒一口鮑魚粽皇套裝 2. 豐盛裹蒸粽券（一隻裝） 3. 風味蛋黃金腿咸肉粽券（兩隻裝） 4. 黑糖豆沙及清香嫩滑蓮蓉梘水粽券（每款各一隻） 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 最高存款利率及優惠係邊間？【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 去7-Eleven買自家品牌熱狗／熱捲餅 送果汁先生橙汁 今日 去7-Eleven買自家品牌熱狗／熱捲餅 送果汁先生橙汁 鴻福堂指定自家湯 優惠價$200/6包 2021/04/12 鴻福堂指定自家湯 優惠價$200/6包 卓悅Kao花王浴室去霉噴劑$25 2021/04/12 卓悅Kao花王浴室去霉噴劑$25 【酒店下午茶】朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂享8折 兩位$551起 2021/04/11 【酒店下午茶】朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂享8折 兩位$551起 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 部分畫作可下載做Wallpaper 2021/04/10 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 部分畫作可下載做Wallpaper 魚 糉 蛋 魚 端午節 黃金