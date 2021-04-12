【美股分析】Roblox全開放平台　增長潛力大?

另一隻值得留意的遊戲平台股為Roblox。

Roblox與熱門遊戲Minecraft同樣提供虛擬空間讓用戶自由探索遊戲世界，但Roblox為全開放式平台，玩家用戶同時可成為開發者，利用其遊戲開發引擎Roblox Studio，自行開發遊戲給其他用戶參與並取得分成，即遊戲愈多用戶玩，便可賺得愈多。

正因為開放的營運模式，所以吸引大量用戶投身開發行列，去年底全球開發者數目達800萬人，合共創作出超過2,000萬個體驗遊戲，成為Roblox的吸金利器。



Skillz係另一隻必須收藏的遊戲平台股︰按【上一頁】

增長強勁惟仍處虧損

然而，Roblox雖然大受歡迎，收入正高速增長，由2018年的3.25億美元，增至2019年的5.08億美元，增幅56%，去年收入再大升82%，至9.23億美元，但公司仍未進入盈利階段，過去三年淨虧損分別8,810萬、7,100萬及2.53億美元。

幸而，自由現金流已表現強勁，三年分別錄得3,500萬美元、1,450萬美元及4.11億美元；去年來自經營業務的現金淨額達5.24億美元，大幅上升429.2%，日常營運已能支持公司正常成長。

今年增速或放慢

再看用戶活躍度方面，2020年用戶投入時間（Hour engaged）達306.01億小時，按年增加124%。可是去年受惠宅經濟效益，增長速度跟其他網絡遊戲或社交媒體一樣是處於異常高增長期，今年增速很大機會相對回落。

在高基數效應下，增速難免放緩，但並非一定無驚喜。管理層相信，遊戲平台可吸納較高年齡階層，亦將加大在西歐及東亞市場擴張，有信心2022年業務增長會重拾動力。另外，也可繼續觀察公司會否採用方法加強變現能力。

Skillz及Roblox兩家公司仍處於投資期，但未來的增長潛力都很大，如果大家想在遊戲行業中找機會的話，兩者皆值得放入監察名單，並伺機買入及持有。

（筆者持有Roblox）



（節錄）

【原文︰兩隻必須收藏的遊戲平台股】（收費文章）

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