Call輪？Put輪？ 簡單理解甚麼是窩輪！

市場上有不少投資工具，另一種較為人熟識的是認股證。認股證是期權的一種，由於其英文名稱為「warrant」，因此被市場稱為「窩輪」。「窩輪」是一個「權利」，讓投資者在指定的日期以指定行使價購買或沽出相關資產，可涉及股票、指數、商品、貨幣等。雖然在定義上是指買賣相關資產，但實際上香港絕大部分窩輪都是以現金交收，即是只計輸贏而不涉及真正資產轉移。

認購證及認沽證

窩輪可以分為認購證（Call輪）及認沽證（Put輪）兩大類。如果看漲相關資產的話，可以買入其Call輪；看淡的話可以買入其Put輪。若相關資產的表現不似預期，最大的損失是全部投資額。

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窩輪的價值

窩輪價格＝內在值＋時間值

窩輪的價值主要取決於兩部分，分別是內在值及時間值。



內在值指窩輪到期日時，以現價計算剩餘的價值。例如，有投資者手上持有某公司的CALL輪，其行使價為95元，而該股票在市場上的價格為100元，由於持有此CALL輪即代表有權於95元購買該股票，所以此CALL輪的每股內在值至少為5元。內在值只會出現在價內輪身上，價外輪則沒有內在值。

根據內在值，投資者可以把認股證分成價外、在價及價內。以Call輪為例，當資產現價低過行使價，會叫做「價外」，高過就是「價內」。Put輪的情況相反，當資產現價高於行使價時，為「價外」，低過則為「價內」。行使價剛好與資產現價同價時，則為「在價」。



時間值是一種虛擬的價值，代表着一隻窩輪可能被行使的機會。只要窩輪一日還未到期，相關資產的價格仍有可能由價外變成價內。窩輪的時間值會隨着時間的流逝逐漸消失，愈接近到期日，窩輪的時間值損耗亦會愈大。在到期時，窩輪的時間值會變為零，只剩下內在值。

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窩輪的結算

現時，所有在香港交易所上市的窩輪都是歐式，即在到期時會自動行使，並以現金結算。行使價是一個預定的價格或水平，用來釐定窩輪到期時的潛在現金結算派付金額。



以Call輪來說，若相關資產的價格升超過行使價，有關Call輪就會處於價內，相關資產價格升得愈高，有關Call輪的內在值及潛在回報就會愈高。相反，若相關資產的價格跌低過行使價，有關Call輪就會處於價外。價外的窩輪並不能夠行使，過了到期日，就會變得一文不值，持有有關Call輪的投資者，會損失所有投資金額。



Put輪來說，若相關資產的價格跌低過行使價，有關Put輪就會處於價內，相關資產價格跌得愈低，有關Put輪的內在值及潛在回報就會愈高。相反，若相關資產的價格升高過行使價，有關Put輪就會處於價外。過了到期日的價外窩輪是毫無價值的，持有有關Put輪的投資者，會損失所有投資金額。

在簡單了解何謂窩輪之後，更重要的是知道其如何定價，才能從中獲利，詳情請見下一頁。

責任編輯：鄭樂怡

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