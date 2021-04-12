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【美股分析】Skillz係一隻必須收藏的遊戲股

博客 18:33 2021/04/12

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全球遊戲市場持續增長，有兩隻開發平台絕不應錯過，首先介紹第一隻。

成功的網遊通常具備兩大特點，其一是用戶黏着度高，會長時間的重複登入使用；其二更重要，是用戶樂於持續課金，網遊商便毋須單單依賴廣告收入。Skillz（美：SKLZ）在簡單遊戲當中加入博弈元素，輕易取得以上兩大優勢，立於不敗之地。

用戶課金不斷博贏獎金

Skillz所提供的全屬容易上手的小玩意，例如俄羅斯方塊、接龍、數獨、Bingo、英文串字及射擊等遊戲。用戶可根據個人喜好及強項，參與不同遊戲與其他用戶對戰，但首先要向平台支付參賽費（Entry fee）；豐儉由人，視乎最終獎金而定。

參賽後成功晉級並取得最終勝利者，便可獲得最多獎金，至於賽事中途已被淘汰的玩家，亦可以獲得安慰獎金，意味在賽事當中，若然非一開始便出局，便有機會收回部分成本，甚至可能有賺，這正是Skillz能夠吸引用戶長期課金參賽的關鍵。

平台去年進行超過20億場遊戲競賽；以參賽費為基礎，商品交易總額（GMV）達16億美元。按2019年計，Skillz用戶每日平均使用時間達62分鐘，比TikTok、FaceBook及YouTube分別52、41及40分鐘都要高。

高分紅制盡攬開發商

Skillz的營運模式與遊戲平台Roblox（美：RBLX）相當相似，同屬開放式平台，不參與遊戲開發，而是透過分紅方式招攬開發商，不同的是其分紅方式比App Store慷慨。以收取1.2美元參賽費為例，當中1.02美元（即85%）會撥作開發商分紅及玩家獎金，重賞之下，自然吸引大批遊戲開發商加盟，其平台開發商數目由2009年約9,000名，增至目前超過1,000萬名。

用戶獲取成本高

目前Skillz的收入抽成（Take rate）約14.6%，由於毋須投入開發成本，毛利率可高達95%，惟用戶獲取及推廣開支高昂，去年第四季經調整經營現金虧損達2,370萬美元，預計今年第一季進一步擴大至3,700萬美元。管理層展望2022年經調整經營現金溢利可錄得正數；長遠更以經調整經營現金溢利率30%為目標。

不過，投資市場對Skillz的熱情已明顯冷卻，即使最近獲女股神Cathie Wood旗下方舟投資加持，刺激作用亦不大，似乎投資市場對高增長股仍未重拾熱情，但要留意較大型的科技股已開始破頂了。

另一隻值得留意的遊戲平台股，請按︰【下一頁

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撰文 : 梁耀康 CFA, CFP

欄名 : 生活理財

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