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八月堂銅鑼灣店每日首60名全單半價　DONKI藍灣店激安大減價

精明消費 07:00 2021/04/13

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 八月堂：銅鑼灣分店　每日首60名全單半價

八月堂於銅鑼灣開設新分店，由即日起至4月23日，每日首60名顧客可享全單半價優惠。另外，在優惠期內更設全日買5送1優惠。新開張期間，每人限買一盒6件。每日限量，售完即止，銅鑼灣分店舖限定口味每人只限購一件。

店舖地點：銅鑼灣廣場一期G03A舖
營業時間：上午11時至晚上9時
電話：2510 8828

2. DONKI：藍灣店激安大減價

由於反應熱烈，DON DON DONKI藍灣廣場店加推第二擊激安大減價。無論是和牛、雪糕、梅酒、護膚品都有優惠，部分產品更低至6折，數量有限，售完即止。

地址：小西灣小西灣道28號藍灣廣場1樓102及108號舖
電話：2869 6411
營業時間：上午9時至凌晨1時

    點擊圖片放大
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3. 惠康：Haagen-Dazs多件裝雪糕$65

由即日起至4月15日，於惠康門市及網店購買Haagen-Dazs各款多件裝雪糕，只需65元。

 

撰文︰hket小編

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最高存款利率及優惠係邊間？【按此】

欄名 : 今日優惠精選

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