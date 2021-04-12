比特幣 以太幣 怎樣揀？

上周是罕有看見比特幣和以太幣走勢分歧的一周。比特幣由差不多60,000美元回調至56,000美元，並在相關區間徘徊。以太幣突破2,000美元後持續上升至2,080元。

比特幣大牛市需有4個指標確認

上星期筆者提過，覺得真正比特幣大牛市需要4個指標確認，包括：



1）比特幣站穩60,000美元之上；

2）以太幣企穩在2,000美元之上；

3）IX加密貨幣指數要企穩10000點之上；及

4) 動力持續，即每月增幅要持續。

現時看圖，幾個指標都開始有點乏力，停留在高點，有啲唞唞氣、唔知上好定落好嘅趨勢。眾所周知，開年到現在，比特幣升幅主要是因為電動車巨頭Tesla及其CEO馬斯克大舉買入比特幣，並宣布可以用比特幣買電動車的消息推動下，吸引不少「信徒」加入加密貨幣投資者隊伍。之後世界名牌投資大行高盛和世界名牌基金經理Fidelity也紛紛宣布加入或重啟比特幣業務，一下子整個世界對比特幣的信心突然增加。

【比特幣錢包 切記管好2條Key：按此】

種種跡象都顯示比特幣已慢慢融入現實生活，成爲其中的一部分，變成一種世界性的貨幣。因此比特幣的價格取決於全世界對於怎樣應用比特幣成為一種世界貨幣的態度及其發展增速。至於以太幣，和比特幣最大的不同是他的區塊鏈是一個可以寫上不同指示或條款的的Smart contract，智能合約。所以如果當愈來愈多其他的加密貨幣或數字服務供應商需要利用以太幣區塊鏈提供智能合約功能，那麼便會有更多對以太幣的需求，其價格自然水漲船高。

當然這個世界可以持續不斷發明新的區塊鏈。怎樣算是一條好的區塊鏈呢？當然是又要快又要便宜。甚麼意思？快就是交易要能夠在短時間内完成，例如比特幣的區塊鏈現時需要差不多20分鐘才過到一個區塊，一般要三個區塊才可以確保交易安全，因此正常來說要乾等很長一段時間才能確認交易完成。至於便宜，就是指交易時給礦工的確認費用較低。由於區塊鏈交易是分布式的，所以所有交易都需要支付費用讓區塊鏈上的礦工確認其真實性，而超過50%的礦工確認便能夠上區塊鏈，此後不再能改變。所以如果此費用便宜一點，那麼用家的認受性便高了。最近有一系列新的區塊鏈被發明，例如ADA、POT、BNB。這些新的區塊鏈系統亦有類似於智能合約的功能，市場接受程度也日漸提高，勢必在當前的加密貨幣市場激起新一輪的競爭。

【新加密貨幣指數出籠 料更多基金參與：按此】

此外，信昇亞洲指數宣布於4月12日發布全新的ix比特幣指數及ix以太幣指數，採用與ix加密貨幣主指數相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）， 提供投資者及基金經理一個容易比較3隻指數表現的方案，並促使用家能夠方便地設計和建構不同的長短倉策略。基金經理可以因應不同加密貨幣基金的需求而選擇對比特幣和以太幣兩者的不同比重。各位到時可留意一下，祝財運亨通。

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