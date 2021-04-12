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爆倉風暴　散戶如何安心投資股市？

個人增值 12:51 2021/04/12

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前文提及一些避免遇上基金投資風險的小錦囊，而對於本地散戶而言，或許未必人人也會選擇基金作為資產組合的一部分，但不少均傾向直接在股市進行投資，大戶在股海中也會面對危機，散戶所面對的風險就更大，有甚麼方面需注意才有望安心投資？

1. 了解是否適合投資含槓桿元素的資產

在港股市場當中，有不少含有槓桿元素的投資產品（例如牛熊證、窩輪、期貨、期權等），雖然散戶可以通過這些衍生工具來達至以小博大的效果，但由於投資市場複雜多變，一般投資者容易因為市場波動而蒙受損失。所以，散戶應了解自己是否適合投資含槓桿元素的資產，若投資經驗尚淺或對相關的資產類別未有深入認識，則應遠離潛在風險較高的衍生工具。

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2. 警惕高估值股票

增長型板塊近年成為投資市場的主流，雖然這類企業的盈利增長十分亮眼，惟在資金追捧的情況下，有關板塊的估值會因而提高，當市場受負面消息所影響時，高估值股票的沽壓可能會較為明顯，投資者若在高位時追入就很容易會面臨虧損。因此，在投資增長型板塊時，投資者可參考股票的市盈率及市帳率，以衡量估值。

3. 保留足夠現金

從一般投資者的角度而言，投資佔整體資產組合的比例不宜過重，因為如果個人在股票的配置過多但現金卻不足，很大可能會對往後的投資部署構成不利影響。

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責任編輯：梁宇碩

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