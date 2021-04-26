▲ 【5000元消費券】快一步調高增值額至$3,000！ 2大方法增加八達通儲值額

政府早前表示將透過支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK發放5,000元電子消費券。而現時市面上不少八達通的儲值額上限為1,000元，或會影響市民收取消費券。八達通今日（26日）宣布將分階段把儲值限額1,000元之八達通自動提升至3,000元。不過，現時不用星期四（29日）都可以自己將儲值限額增至3,000元，即睇以下2大方法！

【4月29日起 八達通儲值限額將分階段增至3,000元：按此】

如何得知八達通的儲值限額？

根據八達通官網，如你持有於2019年10月1日之前發出的Smart Octopus及於2019年12月1日之前所發出的八達通產品，其儲值限額為1,000元；其後所發出之八達通產品儲值限額均為3,000元。不過，你亦可以透過下列2個方法提升八達通儲值限額。

■如何提升儲值限額步驟 - 八達通App■

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■如何提升儲值限額步驟 - 八達通服務站拍卡■

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如欲知道八達通服務站地點，可按此網站。

責任編輯：曹佩鈞

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