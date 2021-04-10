【LG手機】從LG退出手機市場說起

於剛過去的復活節假期，手機界爆出大新聞：南韓大財團LG宣佈正式撤出手機業務。事實上， LG放棄手機業務早已有跡可尋，例如早已沒有在全球發佈新型號的手機，以及早已關閉了香港的辦公室，都代表著LG縮減手機業務規模。只是沒想到這家曾經以創新意念引領手機市場的韓國手機品牌，竟然會無聲無色地走上了絕路。

LG摺機你用過未？

相信不少在2000年代開始用3G的用戶，在蘋果iPhone面世之前的年代，必然會用過LG的手機。當中滲透率最高的當然是和記電訊3香港推出的LG 3G摺機，如LG8120在當年便以最輕巧3G手機，成功吸引不少用家升級上台玩3G。

其後LG再下一城，飛甩天線推出LG880，更成為了iPhone前其中一款較熱賣的機款。

LG手機話當年 夥拍3香港攻市場

雖然LG當年主力透過3香港來搶佔香港手機市場，但事實上品牌也一早洞悉手機拍照熱潮的商機，在一眾手機廠商還不重視拍照功能時，LG可算是首家推出以相機主打的智能手機。

薑餅人印象最深刻的便是LG Viewty KU990。這部手機推出時以相機的機背吸引不少用家的目光，搭配了500萬像素鏡頭，機身側還配置了快門按鍵，用家把手機打橫使用拍照，就像用相機按下快門的體驗。

當時這部手機售價高達4280元，在非智能手機時期已達機王級數了。 當然，不少潮人相信仍然會記得LG與Prada合作的手機產品了。

產品事故 難挽消費者信心

到了智能手機年代，LG站在Android陣營，先後推出了多款G系的旗艦手機，並曾與Google合作過推出Nexus 4及Nexus 5手機。

不過LG手機的聲勢，在本地市場卻因為兩度出現手機燒底板事件，而令不少用戶對LG的產品出現了戒心，結果令LG手機銷量急轉直下，對上一部在港推出行貨的旗艦機已經是2019年初推出的LG V40 Thin Q。

公司在香港市場還沒有發表5G產品，便已經要先行告別用家了。

欠新產品應市 LG市場捱打

事實上，薑餅人一直認為在智能手機主導市場前，手機市場百花齊放，各品牌都以其獨特的賣點來吸引一批忠實的粉絲。當年韓國手機還不怎麼高貴的時候，除了三星和LG兩大品牌，大家還記得有一些曾經出現過的品牌嗎？

例如Pantech也曾經在香港有一點名氣呢。但如今韓國品牌僅餘下三粒星，對消費者而言始終少了一點選擇，但三星有強勁財政資源，還可以領先市場玩摺屏手機來吸引貪新鮮用戶。

LG之後 誰可趕上

LG在高不成低不就的情況下， 也沒有太多資源可供研發人員玩新嘢，而遺作相信就是薑餅人早前曾推介過的LG Wing。

LG退出市場後，大家又在猜下一個會是誰。不少人曾經估計台灣HTC會最先撤退，豈料這家台灣公司仍然定期推出新產品。

雖然已沒有推出旗艦產品好幾年，但仍然有忠粉追捧這個品牌的中低價產品，結果也就是「死唔去」，至於未來會否有新旗艦推出，就要拭目以待了。