▲ 政府推「賞你住」振興酒店業 有厚此薄彼之嫌？

疫情持續近一年半，本港旅遊業生意大受打擊。政府繼去年推出「賞你遊」活動後，今年更推出「賞你住」計劃。「賞你住」今日開始接受申請，反應亦非常熱烈，更一度無法進入活動網站。據旅發局表示，截至下午3時，逾三分一的參與酒店已額滿。

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據早前報道指，旅發局撥款2,000萬港元予第2輪「賞你遊」及「賞你住」活動。雖然未知活動成效如何，但對酒店業來說可算是不無小補。不過，政府這個舉動同時帶來另一個問題，政府鼓勵大家光顧本地旅遊業、酒店業。可是，是否忽略了本港的酒吧及派對房間等行業呢？

政府早前放寬防疫措施，容許健身室、泳灘及主題樂園等處所逐步開放，惟酒吧及派對房間等行業復業無期。近日更有酒吧、卡拉OK、麻雀館等業界代表在政府總部門外請願，希望可以早日復業。

疫情以來，政府一直沒有要求酒店業停業，惟因疫情關係令旅客大減，故酒店生意大受影響。其實，派對房間與酒店的用途有不少相似的地方，都是租用地方，顧客可以在內進食、休息以及聚會。可是，政府對待兩者方式則大相逕庭。《香港經濟日報》報道，業界表示經營困難，約7成派對房間結業或轉手。另外，業界提出了相關復業條件，包括強制所有客人全程戴上口罩、不提供食物及不准在房間內聚餐、每個房間或有效分隔空間等措施，但至今仍然復業無期。

雖然疫情下酒店行業生意大受影響，但是酒店業仍有餐廳可以幫補收入，但是派對房間卻沒有其他收入途徑，影響可以來得比酒店業更大。

其實，酒店及派對房間都是出租房間的生意，但政府一邊大力鼓勵市民Staycation，支持酒店業，另一邊廂卻不准派對房間復業，是否有厚此薄彼之嫌呢？

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