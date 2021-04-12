【ESG】不止重倉科技股　ESG基金或較少受板塊輪動影響？

投資者憧憬經濟復甦，加上市場擔心美國國債孳息率仍然高企，全球股市資金有從增長股流向價值股的趨勢。估值較高的科技股出現調整，價值型及周期性股份再受到投資者追捧。板塊輪動期間，個別股份不免會出現波動。ESG基金常被指重倉科技股才錄得亮麗回報，不過美銀一份研究報告指，縱使現時出現明顯的板塊輪動，美國ESG基金因同樣重倉工業及原材料板塊，相信受板塊輪動的影響較少。

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美銀：ESG基金或較少受板塊輪動影響

據美銀分析，相對於標準普爾500指數，追蹤符合環境，社會和管治（ESG）標準企業的基金比整個行業擁有更多的周期性風險敞口。研究指，在美國註冊的ESG基金同時重倉工業、原材料和房地產的股份，而其他基金則較少投資在這些行業。

美國銀行全球研究部美國ESG研究部主管Marisa Sullivan表示，外界一直以為ESG基金表現超水準，是基於重倉科技股及增長股，但美銀研究發現，ESG基金同時也偏重周期性行業，料它們在板塊輪動中仍能企穩。

不止重倉科技股 投資組合多元化

但據彭博綠色報導，美國最大型的基金及ETF明顯重倉科技行業。美國最大ESG基金、規模達240億美元的Parnassus核心股票基金，根據晨星數據，截至今年2月28日，其持倉最重為科技行業，佔29.39%，其次為工業行業，佔17.12%；金融行業，則佔10.69%。

而美國最大型的ESG ETF、資產達160億美元的貝萊德的iShares ESG Aware MSCI USA ETF（美：ESGU），據貝萊德資料，至4月8日，其持倉最重為科技企業，佔28.7%，其次為醫療行業，佔12.51%；非必需性消費，佔11.86%。顯示ESG基金或ETF在重倉科技股外，也有投資其他行業，分散投資風險。

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恒指ESG指數 金融股佔多

香港的情況又如何？以恒指ESG指數為例，至今年2月，指數佔重最多為金融業，佔43%，持股包括滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 及中國平安 （02318） ；其次則為資訊科技業，佔18.64%，包括騰訊 （00700） 、美團 （03960） 及阿里巴巴 （09988）

由於ESG基金或ETF有不同主題，基金公司會因應相關主題制定合適的投資策略，以本港其中1隻ESG ETF為例，Global X中國潔淨能源ETF （02809） 為潔淨能源主題，主要持倉為能源行業，至於其餘2隻海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） 及嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF （03108） 則投資在各行業具領先ESG水平的企業，投資的行業較多元化。

因此，投資者挑選ESG基金時，應考慮清楚個人的投資目標，是為了捕捉特定主題的機遇，還是希望藉此分散投資風險，才決定投資部署。

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責任編輯：李瑩

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