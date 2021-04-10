▲ 【理財教育】投資手法層出不窮 做好理財教育保障投資者

買賣虛擬資產已逐漸進入尋常，當一種新投資產品普及，樂觀看是代表「有錢齊齊搵」，卻也意味暴露於相關投資風險的階層更為廣泛。如何保障小投資者，值得關注。

要保障投資者，教育是重要一環，因為即使限制了投資選擇，未來難保有更多風險更高、更複雜的產品出現，難以完全杜絕，與其「斬腳趾避沙蟲」，不如加強金融教育，讓人們在面對任何類型的投資產品時，都懂得作明智決定。

【投資前先了解期權是甚麼：按此】

金融教育愈趨重要 5大原因

經濟合作暨發展組織（OECD）曾提出金融教育愈趨重要的5大原因，包括金融產品愈趨複雜化、投資產品推陳出新、在人口高齡化及退休期延長下，需為退休進行投資規劃、退休金計劃轉變，以及消費者的金融知識水平普遍低落。

此外，近年一些網上證券交易程式冒起，令股票投資比以往更方便，亦令投資者更容易接觸較高風險的投資產品。不少股民亦會利用網上論壇或社交媒體，討論投資心得和分享投資資訊，但網上資訊眾多，如何辨別真偽，亦需要一定的知識「打底」。

【通脹預期升溫 要抗通脹邊種資產最有效？：按此】

網上資訊紛陳 需學懂辨真偽

本港目前設有一套「理財能力架構」，為不同推廣金融教育的機構，提供教學內容的指引。以成人的理財能力架構為例，在知識及技能層面中細分為7個主題，但在「儲蓄和投資」一項，內容卻流於投資的基本概念，未有涵蓋一些新興投資產品如虛擬資產的描述，以及與金融科技相關的題目。由此可見，當投資產品日新月異，即使「理財能力架構」的內容持續更新，難免會有「追落後」的情況。

總括而言，隨着科技迅速發展，投資產品愈見複雜，雖然政府和監管機構有責任為投資者營造安全、健康的投資環境，但投資者本身亦有必要為自己的投資決定負責，對風險及投資騙局宜有所警惕，尤其涉及新興投資產品時，事前應深入認識產品的特性，確保了解確認交易的有關後果，以免糊裏糊塗蒙受損失。

（節錄）

【原文：投資手法層出不窮 金融教育可如何？】

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？ 【按此】