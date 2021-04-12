Toast Box咖椰土司套餐早餐外賣8折　昂坪360ｘ天際萬豪酒店下午茶套票$596

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Toast Box：咖椰土司套餐早餐外賣8折

土司工坊（Toast Box）推出早餐外賣優惠，購買咖椰土司套餐享8折！

傳統咖椰土司套餐（配南洋熱咖啡或熱奶茶）

原價：38元（信德中心分店40元）

分店一覽

2. 昂坪360：天際萬豪酒店下午茶套票$596

由即日起至6月30日，於昂坪360官網預訂「昂坪360∙香港天際萬豪酒店經典下午茶套票」，每位只需298元。套票包括昂坪360來回纜車門票（標準車廂）2張及香港天際萬豪酒店天際咖啡室經典下午茶乙份（供2位用）。

消費者必須於到訪前最少2天前預訂，並於到訪當日到昂坪360東涌纜車站售票處換領即日來回纜車門票（標準車廂）2張及即日香港天際萬豪酒店經典下午茶換領信乙張。憑換領信可於香港天際萬豪酒店天際咖啡室換領經典下午茶乙份（供2位用）。

香港天際萬豪酒店天際咖啡室經典下午茶之供應時段爲每日下午3時至5時。

購票網站

3. 九龍香格里拉大酒店：4月自助餐低至75折

九龍香格里拉大酒店現正推出4月自助餐優惠，可享高達75折優惠。由即日起至4月30日，在酒店網站、電話或電郵完成之有效訂座，可享折扣優惠。預訂時須提供優惠碼「ZZTH0421」（或將優惠碼填寫在網站上的特別要求欄目內）方可享用此優惠。優惠設有限額，訂滿即止。

自助午餐

時間：中午12時至下午2時半

星期一至五收費：成人320.1元／小童237.6元

星期六、日及公眾假期收費：成人429.4元／小童288.6元

自助晚餐

時間：下午6時至下午9時半

星期一至四收費：成人587.8元／小童438.2元

星期五至日及公眾假期收費：成人662元／小童493.7元

預訂方法：網上預訂／致電2733 8753

地址：九龍尖沙咀東麼地道64號

撰文︰hket小編

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