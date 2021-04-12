卓悅Kao花王浴室去霉噴劑$25 精明消費 09:00 2021/04/12 分享： 天氣潮濕，浴室長年累月會積落唔少污漬，影響觀感，Kao花王嘅浴室用去霉噴劑幫到你！花王去霉噴劑有環保性同食物降解性能，可以深層清潔浴室長年累月嘅污漬，去污去味防霉防黑，可防止細菌滋生。卓悅有2種味比你揀，特價25元一支，建議價68元，有成37折，全綫卓悅分店現貨發售！ 卓悅分店 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 最高存款利率及優惠係邊間？【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【酒店下午茶】朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂享8折 兩位$551起 2021/04/11 【酒店下午茶】朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂享8折 兩位$551起 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 部分畫作可下載做Wallpaper 2021/04/10 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 部分畫作可下載做Wallpaper 【賞你住】旅發局「賞你住」計劃即日起接受申請 消費滿800元換500元酒店住宿優惠（附優惠詳情） 2021/04/09 【賞你住】旅發局「賞你住」計劃即日起接受申請 消費滿800元換500元酒店住宿優惠（附優惠詳情） 限時優惠！OK便利店買GODIVA冰凍甜點杯只需$120/4件 2021/04/09 限時優惠！OK便利店買GODIVA冰凍甜點杯只需$120/4件 【外賣優惠】foodpanda 4月優惠 外賣自取滿$100減$20 2021/04/09 【外賣優惠】foodpanda 4月優惠 外賣自取滿$100減$20 著數優惠 卓悅