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鴻福堂指定自家湯　優惠價$200/6包　

精明消費 10:30 2021/04/12

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最近濕氣漸重，容易困倦，化濕排毒可以飲無添加湯水。由即日起至4月20日，於鴻福堂分店可以優惠價200元購買以下指定精選自家湯包，原價總值336元。

指定湯包包括：川貝枇杷葉鱷魚肉湯、蟲草花淮杞花膠雞湯、響螺海參瑤柱無花果豬腱湯、粟米鬚薏仁響螺豬腱湯、土茯苓淮山甘粟瑤柱豬腱湯、印度椰子淮山百合豬腱湯。

    點擊圖片放大

日期：即日起至2021/04/20

 

撰文︰hket小編

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