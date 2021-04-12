鴻福堂指定自家湯 優惠價$200/6包 精明消費 10:30 2021/04/12 分享： 最近濕氣漸重，容易困倦，化濕排毒可以飲無添加湯水。由即日起至4月20日，於鴻福堂分店可以優惠價200元購買以下指定精選自家湯包，原價總值336元。 指定湯包包括：川貝枇杷葉鱷魚肉湯、蟲草花淮杞花膠雞湯、響螺海參瑤柱無花果豬腱湯、粟米鬚薏仁響螺豬腱湯、土茯苓淮山甘粟瑤柱豬腱湯、印度椰子淮山百合豬腱湯。 ▼點擊圖片放大 日期：即日起至2021/04/20 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 最高存款利率及優惠係邊間？【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 卓悅Kao花王浴室去霉噴劑$25 今日 卓悅Kao花王浴室去霉噴劑$25 【酒店下午茶】朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂享8折 兩位$551起 2021/04/11 【酒店下午茶】朗廷酒店聯乘Leica推下午茶 網上預訂享8折 兩位$551起 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 部分畫作可下載做Wallpaper 2021/04/10 羅浮宮48萬件館藏綫上免費睇 部分畫作可下載做Wallpaper 【賞你住】旅發局「賞你住」計劃即日起接受申請 消費滿800元換500元酒店住宿優惠（附優惠詳情） 2021/04/09 【賞你住】旅發局「賞你住」計劃即日起接受申請 消費滿800元換500元酒店住宿優惠（附優惠詳情） 限時優惠！OK便利店買GODIVA冰凍甜點杯只需$120/4件 2021/04/09 限時優惠！OK便利店買GODIVA冰凍甜點杯只需$120/4件 著數優惠 魚 瑤柱 印度