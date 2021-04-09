香港千萬富翁　窮得只剩「它」？

當全城都在討論每12位香港人便有1位是千萬富翁的時候，其實細心想想，你身邊的你我他，即使不是千萬富翁，可能都係來自百萬富翁家庭：一家人的物業、車位、股票等加起來已過百萬，不過我們仍然會話自己好窮。那麼，香港的千萬富翁又如何呢？部分富翁為何窮得只有「無奈」？

不如先諗諗一個問題：能夠成為千萬富翁即代表有錢，有錢即可以財務自由，可以過自己想過的生活，對不對？但原來香港有部分千萬富翁不一定可以享財務自由，香港一個典型「千萬富翁」擁有1,550萬元身家，當中有約1,100萬元（71%）來自物業。實際上，按本港樓價水平，市區普通3房住宅單位動輒都要1,000萬元或以上，亦即是說，只要你家裡有層樓在市區，又係三房，你都分分鐘是生於千萬富翁家庭，不過你仍然沒有甚麼「富有」感覺。為甚麼？



觀乎千萬富翁們平均年齡為60至61歲，都是接近退休的年齡，而且他們的物業多半是已經供滿或接近供滿，看似是一個很不錯的結局，然而背後可能是香港人的另一首悲歌。

千萬富翁原來無選擇？

「千萬富翁」說來好聽，但他們的淨資產很大程度來自一個自住物業單位，但這些自住物業不會出租亦不會出售，亦無法為他們帶來額外收入或被動收入。假如這些富翁退休後，有物業在手又無資格申領綜援、高額生果金等福利，假若子女又未「出身」，經濟上仍需要依賴父母，一家人同住又無法將「大屋換細屋」以套現資金，退休後收入大減，生活質素亦有機會受到影響。這些千萬富翁的身家雖然數字上看是不錯，但實際上卻亦稱不上很「富有」，亦即窮得只有「大屋」，可能是有苦自己知，有容身之所卻沒有選擇的餘地。

即使擁有千萬身家，其實也不見得有幾「富」，有層大樓揸手唔代表有錢使。一日未達財務自由，富翁們仍然要努力工作。講到底，香港的千萬富翁之所以如此普遍，香港樓價實在佔有很大程度的功勞。

縱使今日未能因一層樓成為富翁，但卻可能實現到財務自由，活得輕鬆自在，心靈富足，或許會是一個更不錯的出路！



責任編輯：陳玉蓮

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