2招幫你瘦薪窮忙變小資

本地經濟受疫情打擊而處於低迷狀態，雖然疫苗接種令市場相信復甦即將來臨，但「財爺」早前明言復甦的深度及廣度仍存不確定。「瘦薪窮忙族」的經濟實力本身已不算雄厚，若希望在經濟不景的環境下晉升為「小資族」，宜參考以下2種方法。

方法一：每月把薪金的一部作為恒常儲蓄

「瘦薪窮忙族」的收入不高，更需要養成良好的儲蓄習慣，務求使財政實力得以提升。在開始啟動恒常儲蓄計劃時，可以由淺入深，即在每月收到薪金後，先把當中一部分儲起，例如薪金1成。若某些月份並沒有任何主要節日或大假，亦可嘗試挑戰自己，考慮因應個人狀況來增加儲蓄額，例如薪金的2至4成。當相隔一段時間後再查看戶口，存款相信會開始變得豐厚，邁向「小資」的目標便會漸趨接近。

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方法二：記帳及制定開支預算

此外，許多人會因為受廣告宣傳所吸引而成為「購物狂」，花費在不少商品或服務上，但之後卻對衝動消費感後悔。若希望有效解決相關問題，定期記帳及制定個人財政預算就很重要性。

「瘦薪窮忙族」可考慮先開設一個Excel檔案，在每次收到薪金後，把預算數目分列作不同的開支，並記下自己每天的使費，以了解個人每月開支涉及那些範疇。長遠而言，「瘦薪窮忙族」宜針對性地減少不必要的開支，紓緩荷包每月「流血不止」的情況，以盡可能把資本投入到有利財富增值的範疇上。

責任編輯︰梁宇碩

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